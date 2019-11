Clio Zammatteo incinta mostra il colore del palloncino ed esplode la gioia della piccola Grace (Foto e Video)

Clio Make Up è incinta del secondo figlio, la dolcissima Zammatteo l’ha annunciato sul suo profilo social sottolineando che è la piccola Grace che presto sarà una Big Sister (foto e video). Ieri sera è arrivato un altro video dell’influencer esperta in beauty . Clio Zammatteo ha annunciato il sesso del bebè. Il secondo figlio è un’altra femmina! Con due palloncini, uno rosa e uno azzurro, ha svelato la dolce notizia. Ha lasciato volare il palloncino per maschietto e così sappiamo che è in arrivo in casa di Claudio e Clio un’altra bimba, un’altra principessa. L’esclamazione di Grace dice tutto, è felice che la sua mamma le regalerà una sorellina. Il sesso del nascituro che porta in grembo sembra entusiasmare anche il papà che mentre riprende la sua Clio esclama “Beato tra le donne!”. I tantissimi follower hanno sommerso la famiglia con una pioggia di auguri. “Un’altra bambina!” è così che Clio Make Up ha annunciato il colore del secondo fiocco e adesso parte la curiosità sul nome che avrà la bimba.

DOPO GRACE UN’ALTRA BIMBA PER CLIO MAKE UP

Clio Zammatteo procede sempre con calma con i suoi annunci privati su Instagram. Anche per dare la notizia che tra un po’ di mesi nascerà una bimba ha voluto avere la certezza. Nonostante sapesse già il sesso del suo bebè ha voluto fare un’altra visita per averne la certezza, solo dopo ha pubblicato il video dei palloncini già pronto.





La Zammatteo piace tanto ai suoi fan non solo per la sua evidente bravura ed esperienza ma proprio perché è una ragazza semplice, diretta, sincera. Se non può dire non dice nulla, aspetta il momento giusto e poi spiega tutto. Grace è nata nel 2017, è arrivata dopo un gran dolore per la coppia. L’anno prossimo saranno in quattro, una famiglia sempre più felice. Ecco il video più dolce!

https://www.instagram.com/p/B4dJEZnhQrB/