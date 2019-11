Per Elisabetta Gregoraci e suo figlio un guardaroba tutto firmato, come mostra l’ultima vacanza (Foto)

Sul suo profilo social Elisabetta Gregoraci pubblica di continuo i suoi outfit, il look che sceglie quasi ogni giorno, fa parte del suo lavoro, ma anche per il suo viaggio a Los Angeles con il figlio Nathan Falco ha fatto lo stesso (foto). La Gregoraci e il piccolo Briatore sono da poco tornati dalla California, un po’ di giorni insieme per godersi una vacanza mentre tutti parlavano della presunta nuova storia d’amore di Flavio Briatore con la giovanissima Benedetta Bosi. Elisabetta ha commentato quella storia come ha ritenuto più opportuno ma su Instagram poi ha postato solo bellissime immagini e tanti abiti costosissimi. Questa volta il gossip si è interessato proprio al look scelto da madre e figlio per il viaggio al caldo della California. Dalla collina di Hollywood alla piscina del lussuoso hotel dove hanno soggiornato, poi le tante attività insieme e le passeggiate, tutto sempre con outfit comodi ma firmatissimi. Niente di strano considerando che di abbigliamento economico forse tra le foto della showgirl calabrese non ne abbiamo mai visto.

DIAMO UN’OCCHIATA NELLA VALIGIA DI ELISABETTA GREGORACI

Cosa ha messo in valigia la Gregoraci per lei e per suo figlio? Per una vacanza tra mamma e figlio l’abbigliamento deve essere comodo ma nel guardaroba tutto è firmato. La conduttrice e showgirl sembra preferire spesso Gucci, le sue t-shirt, le tute, tutte con il logo ovviamente ben evidente e lei è sempre una modella bellissima. Nathan Falco come tanti ragazzini della sua età preferisce capi bianchi e neri, quasi tutti firmati Off White.

Per l’ex di Briatore non può mancare una Birkini nera di Hermés, sempre di moda. Ovviamente per il viaggio il trolley Louis Vuitton e per suo figlio ai piedi le desideratissime Yeezy. Avete fatto un po’ di conti? Meglio non farlo.