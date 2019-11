Flavio Briatore smentisce la storia con la giovanissima Benedetta ma lei dice altro (Foto)

E’ o non è amore tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi? Le foto pubblicate sulla rivista Chi, scattate nel resort di proprietà dell’imprenditore a Malindi hanno fatto il giro del web e dato modo a tutti di spettegolare ma soprattutto ha commentato la presunta storia d’amore anche Elisabetta Gregoraci (foto). Ovviamente si tratta di critiche ed ecco che Novella 2000 ha raggiunto Briatore per chiedere conferma sulla nuova storia d’amore. In tutta risposta l’ex marito della Gregoraci sembra avere negato che la giovanissima studentessa sia la sua nuova fiamma. Nessuna fidanzata, lei sarebbe solo un’amica. Magari chi ha visto la foto del bacio tra i due sulla spiaggia si è sbagliato, ma se Briatore dice che la Bosi è solo un’amica, lei sembra invece confermare la relazione.

BRIATORE E BENEDETTA BOSI CHE SUCCEDE TRA I DUE?

Che Flavio si sia reso conto che lei è davvero troppo piccola, troppo vicina all’età di suo figlio Nathan Falco? 49 anni di differenza sono davvero tanti, soprattutto quando hai un bambino da difendere. Potrebbe però non essere per niente un problema per Benedetta che su Instagram ad alcuni commenti ha risposto apparendo davvero come la fidanzata di Briatore.





“L’intelligenza non invecchia mai” e “I soldi ce li hanno tanti, l’intelligenza no” sono le due risposte della Bosi in difesa del suo amico più grande. I conti non tornano, lui è sicuro: “Benedetta è solo un’amica, si fa poi presto a dire altro” aggiungendo che semplicemente si sono conosciuti e poi lei è andata a Malindi, dove lui deve lavorare. Insomma. Flavio si è difeso, Benedetta sarà anche arrivata nello splendido resort con lui, con il suo jet privato, ma questo non conferma proprio niente. Sempre i soliti pettegoli in giro! Qualcosa ci dice che non finisce qui questo gossip.