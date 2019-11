Francesco Chiofalo al pronto soccorso: sui social la cronaca, labbra continuano a gonfiarsi

Francesco Chiofalo ancora protagonista della cronaca rosa in questa giornata di fine novembre e non di certo per un episodio che gli farà piacere. Questa mattina infatti l’amatissimo Lenticchio ha postato sui social diverse stories che riprendono il suo volto: pare che le sue labbra continuino a gonfiarsi senza motivo ed è per questo che ha deciso di andare al pronto soccorso. Ieri Chiofalo era tornato a Roma e poche ore dopo il suo rientro nella capitale ha postato delle immagini delle sue labbra mentre si recava appunto al pronto soccorso.

Ma vediamo nel dettaglio quello che è successo nelle ultime ore, con le notizie sulle sue condizioni di salute.

FRANCESCO CHIOFALO FINISCE IN OSPEDALE: LE LABBRA CONTINUANO A GONFIARSI

“Guardate cosa mi è successo alle labbra. Guardate le mie labbra. Ca**o, ca**o. Sto andando al pronto soccorso. Non so cosa mi sia successo. Mi sono gonfiato tutto. Sono pieno di macchie. Le labbra mi si sono gonfiate all’improvviso. Sto correndo al pronto soccorso. Sono molto preoccupato” ha detto quasi in lacrime Chiofalo mentre in macchina si dirigeva al pronto soccorso.

Chiofalo ha poi continuato a informare tutte le persone che lo seguono, ha oltre 1 milione di followers su Instagram, mostrando foto del suo ricovero in ospedale.

Francesco aveva raccontato che i medici pensavano fosse una allergia ma la prima cura data non aveva funzionato per cui avevano deciso di tenerlo in ospedale sotto osservazione anche per comprendere cosa stesse succedendo. “Domani mi daranno una diagnosi” ha scritto Lenticchio sui social.

Al momento però, dopo ore di ricovero, Francesco non ha aggiunto altro sui social. Ieri l’ultimo messaggio era stato per Antonella Fiordelisi. Francesco le aveva scritto di stare tranquilla e di non preoccuparsi!

Noi facciamo un grande in bocca al lupo a Chiofalo sperando che non sia nulla di grave e possa tornare presto in forma.

