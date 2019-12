Stefano De Martino svela che non potrebbe mai fare Sanremo (Foto)

Il nome di Stefano De Martino è stato più volte accostato a quello di Amadeus per la conduzione del festival di Sanremo ma in una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano il ballerino e conduttore spiega che non potrebbe mia salire sul palco dell’Ariston (foto). La certezza che non ci sarà è arrivata con le sue parole, magari non è arrivata nessuna proposta per Stefano De Martino ma ha svelato che in questo momento non lo farebbe per niente al mondo. Sanremo 2020 non è nei progetti dell’ex alunno di Amici che resta con i piedi ben piantati a terra perché consapevole che lì devi fare bene e basta altrimenti sei finito e lui di fortuna ne ha già avuta tanta, meglio non rischiare. Ha ragione perché la sua carriera di conduttore è iniziata nel migliore dei modi ed è meglio non esagerare per non rischiare di bruciarsi subito.

STEFANO DE MARTINO E LA SUA SOFFERENZA PER IL GOSSIP

“Sanremo ora? Neanche per tutto l’oro del mondo: lì se sbagli sei morto, se fai bene hai la strada spianata. E per come sono ora dovrei affidarmi solo al cu..o, e di cu…o nella vita ne ho già avuto abbastanza” non poteva essere più chiaro di così e lo è anche quando parla del dolore che gli ha causato il gossip, soprattutto dopo le nozze con Belen.





“Ora riesco a dormirci sopra, prima erano cavoli. Lo subivo. Le vicende personali inglobavano il resto: mi ritrovavo ovunque e la situazione è peggiorata dopo il matrimonio e la nascita di mio figlio, ma se basi la tua carriera solo sul gossip rischi di venir cancellato quando ancora ti stai guardando allo specchio”. Nell’intervista ha anche ripercorso la sua vita dall’infanzia alla gioventù nel suo paese, poi il mondo dello spettacolo arrivato con Amici, la sua fortuna più grande, il programma a cui dirà per sempre grazie.