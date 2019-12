Charlotte Casiraghi con un look trasandato col figlio ma di sera si trasforma con il marito (Foto)

Charlotte Casiraghi passeggia per le strade di Parigi con il figlio Balthazar nel marsupio, una mamma come tante che va a comprare il pane ma lei è la principessa di Monaco e non passa inosservato il suo look trasandato (foto). Difficile nascondere la sua bellezza anche con i pantaloni e il cappotto così ampi, il berretto in testa sistemato solo per proteggersi dal vento, i colori così poco abbinati ma soprattutto il volto triste. Nemmeno un filo di trucco per Charlotte di Monaco ma al suo viso acqua e sapone siamo abituati da sempre. In tutto questo c’è chi dice che Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam siano in crisi, già in crisi dopo pochi mesi di matrimonio. I soliti bene informati confermerebbero la distanza tra i due ma in tutta risposta la principessa e suo marito sono apparsi a un evento mondano posano sorridenti sul red carpet, un questo caso Charlotte era in versione super chic. Il dubbio resta ma sono le foto pubblicate dalla rivista Oggi a far pensare che la figlia di Carolina di Monaco sia molto triste.

CHARLOTTE CASIRAGHI E DIMITRI RASSAM SONO GIA’ IN CRISI?

Su questa coppia il gossip punta spesso su un loro addio ma ogni volta dimostrano il contrario. 33 anni, bellissima e mamma di due bimbi meravigliosi ma c’è chi continua a pensare che Charlotte non sia felice. La colpa sarebbe delle continue assenze del produttore cinematografico, ovviamente per lavoro. Così lei si ritroverebbe spesso sola con i due bambini. I pettegolezzi non mancano e c’è chi riporta come sia andata la festa di compleanno di Dimitri Rassam organizzata da sua moglie.





A Voici qualcuno avrebbe rivelato: “Si vedeva benissimo che Charlotte non aveva alcuna voglia di festeggiare – L’aria tra loro era tesissima, pareva avessero appena litigato. E per tutta la festa c’è stata un’atmosfera super pesante”. Sarà solo l’invidia che fa parlare o c’è davvero qualcosa di vero? Pochi giorni fa sul red carpet sono apparsi bellissimi e legatissimi, semplicemente vogliono vivere la loro vita lontano dal gossip.