Michelle Hunziker picchiata da un uomo per la prima volta confessa le violenze subite (Foto)

E’ sconvolgente la rivelazione che Michelle Hunziker­­ ha fatto alla rivista Oggi: un uomo che ha fatto parte della sua vita l’ha picchiata (foto). E’ la prima volta che ne parla, sapevamo dello stalking, delle violenze psicologiche subite quando ha fatto parte della famosa setta ma non aveva mai fatto nemmeno intuire di avere subito anche altro. Michelle Hunziker precisa subito che l’uomo di cui parla non è uno dei suoi mariti, non si riferisce a Eros Ramazzotti né a Tomaso Trussardi. Non vuole pensi che loro due siano coinvolti­­, non è così Eros e Tomaso sono amore veri e importanti. Questa volta la Hunziker non si tira indietro e trova forse il coraggio di dire la verità ma sa che molte donne l’avevano già capito, sono le donne che hanno subito violenza, che sono state picchiate come lo è stata lei, che vedono la comprensione che può avere solo chi ha avuto la stessa terribile esperienza. E’ anche per questo che anni fa ha deciso di aiutare in modo concreto le donne vittime dei loro compagni.

MICHELLE HUNZIKER ­­ESCLUDE EROS E TOMASO, E’ UNA VIOLENZA CHE HA SUBITO MOLTO PRIMA

Michelle quindi parla di un tempo in cui era giovanissima: “A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io… La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti “leggono”, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza”.





Per un periodo ha subito ma poi ha capito che se non avesse reagito, se non fosse uscita da quella situazione sarebbe stata anche lei responsabile della sua condizione: “Mi sono detta: “Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi”.