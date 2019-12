Michelle Hunziker perfetta padrona di casa per il party di Natale con gli amici vip (Foto)

Passano gli anni e Michelle Hunziker è sempre più bella ma anche sempre più amata e apprezzata e nel mondo dello spettacolo può contare tanti amici vip, ieri quasi tutti presenti al suo party di Natale (foto). Una festa in gran stile e con tanto divertimento, Michelle Hunziker è stata una padrona di casa perfetta a giudicare da tutti i complimenti e i ringraziamenti degli invitati. Accanto a lei ovviamente c’erano Tomaso Trussardi e la figlia Aurora Ramazzotti, tutti belli e pieni di entusiasmo quanto lei. Per la prima volta abbiamo visto scatenata la coppia, Tomaso ha fatto danzare e volteggiare sua moglie che presa di sorpresa si è divertita come una bambina. Sul suo profilo Instagram la showgirl e conduttrice ha mostrato un po’ delle immagini della splendida serata. Tutto perfetto, dagli addobbi di Natale all’allegria, la musica, il buon cibo e soprattutto tante risate, la musica, le canzoni da cantare tutti insieme, il vero divertimento.

MICHELLE HUNZIKER SCEGLIE L’ABITO D’ORO PER IL SUO NATALE 2019

Ha brillato per tutta la serata con il suo abito in paillettes dorate e con i tacchi altissima non si è mai preoccupata dei suoi piedi. Due spacchi vertiginosi per permetterle di ballare e di mostrare la sua bellezza. Con tutta l’attività fisica costante che la Hunziker pratica da sempre non poteva non avere un corpo così tonico.





Calici in alto, tante risate ma anche un lento romantico con il suo Tomaso; le immancabile coccole con la figlia Aurora e poi tutte le foto con gli amici vip. Davvero tantissimi gli ospiti che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno voluto al party, da Iva Zanicchi a J-Ax, Filippa Lagerback, Daniele Bossari, Alvin, Cristiamo Malgioglio e tanti altri. Inizia così il periodo più bello dell’anno, con tutta la gioia e l’entusiasmo per Michelle Hunziker.