Natale hot per Guendalina Tavassi e Taylor Mega: sui social scatti bollenti per gli auguri

Avranno sicuramente apprezzato e gradito i loro fans questi auguri di Natale così speciali. Sono gli auguri di Natale fatti da Guendalina Tavassi e Taylor Mega che hanno scelto di postare sui social delle cartoline un po’ particolari per queste feste. Entrambe infatti hanno deciso di mostrarsi intimo e di farci ammirare le loro bellezze. Come potrete immaginare i maschietti hanno ben gradito le grazie delle due signora che si sono mostrate in tutta la loro forma bombastica, se così possiamo dire. Più morigerata la Tavassi che ha optato per un maglione nella parta alta mentre ha mostrato le sue forme solo per quello che riguarda il lato b! Più spregiudicata invece Taylor Mega che ha osato con un intimo da mozzare il fiato. Una “babba Natale” che piace di certo ai suoi milioni di followers che la seguono ogni giorno con tantissimo affetto.

Ma vediamoli questi auguri natalizi fatti da Taylor Mega e Guendalina Tavassi.

Le foto di Guendalina sono state accompagnate da queste parole

Volevo dirvi semplicemente: “Auguriii Amiciii,

vi voglio bene!!!❤️”

Di solito non scrivo cose sdolcinate ma senza di voi sarei nulla, quindi un abbraccio speciale ad ognuno di voi , ed un “A te e famiglia a tutti !”❤️🎄

❤️ℳ𝑒𝓇𝓇𝓎 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶𝓈 ❤️

GUENDALINA TAVASSI E TAYLOR MEGA SUPER SEXY A NATALE

Ecco le parole di Taylor sui social per i suoi auguri di Natale:

BUON NATALE By TAYLOR MEGA 🎅🏻🦌

Cosa vorresti ricevere quest’anno sotto l’albero?🎄

Invia la foto e tagga tutti i tuoi amici per augurargli buon Natale ❤️

Osa sicuramente di più Taylor Mega che sfoggia anche un bel lecca lecca tutto da gustare, giusto per attizzare di più la fantasia dei suoi followers. Le foto di Taylor sono apprezzatissime da tutti del resto, è davvero un bel vedere.

Che ne dite di questi auguri di Natale bollenti?