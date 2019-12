I Vip scelgono il mare per salutare il 2019 al caldo: gli scatti da posti esotici

Il 2019 sta per chiudere i battenti e siamo tutti pronti a dare il benvenuto al nuovo anno 2020 in arrivo. Davvero in tantissimi hanno scelto di trascorrere questi ultimi giorni dell’anno in vacanza e passare un Capodanno in completo relax e divertimento. E’ il caso anche di tanti vip nostrani. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di trascorrere dei giorni di vacanza lontano dal freddo e si sono catapultati in posti esotici e davvero meravigliosi. Curiosi di sapere quali vip hanno scelto il caldo e soprattutto in quale posto si trovano? E partiamo allora subito da Wanda Nara.

Prima dell’esperienza al Grande Fratello, la Nara si sta godendo dei giorni di pieno relax in un resort alle Maldive. Insieme a lei ovviamente Mauro Icardi e i loro figli.

Capodanno Vip, da Ilary Blasi e Totti fino ai Ferragnez: si festeggia il nuovo anno al caldo

Nello stesso resort scelto da Wanda Nara e Mauro Icardi ci sono pure Ilary Blasi e Francesco Totti. La bellissima coppia non smette di far sognare i tantissimi fan e poche ore fa ha regalato ai followers di Instagram uno scatto super romantico alle Maldive. Quanto ci piacciono? In partenza per una meta calda ci sono anche Chiara Ferragni e Fedez insieme al piccolo Leone. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale sulle Dolomiti, i Ferragnez voleranno a Dubai e noi non vediamo l’ora di vedere i loro tenerissimi e simpatici scatti di famiglia sui social. Bianca Atzei e Stefano Corti hanno scelto di trascorrere gli ultimi giorni del 2019 a Nosy Komba, in Madagascar. Le magnifiche foto di coppia stanno facendo davvero impazzire i fan… Soprattutto dopo la polemica sulla presunta gravidanza della cantante.

Ultimi giorni del 2019: ecco i vip che hanno scelto la vacanza in posti esotici al caldo

E se Michelle Hunziker ha scelto la montagna, la sua Aurora Ramazzotti ha optato per le Maldive insieme al suo inseparabile Goffredo. Cristiano Ronaldo è invece di ritorno insieme a Georgina e i figli da Dubai. Dove trascorrerà il Capodanno il calciatore della Juventus? Vacanze esotiche pure per Alice Campello e Alvaro Morata che insieme ai loro figli sono volati nel deserto deliziando i followers su Instagram con scatti di famiglia bellissimi.

Insomma davvero molti vip hanno scelto le vacanze al caldo in posti magnifici. E voi che meta scegliereste?