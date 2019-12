Il brindisi di Antonella Clerici da casa, la conduttrice confida come sarà il suo nuovo anno (Foto)

Il 2019 per Antonella Clerici è stato un anno ricco di emozioni, non sempre belle, la sua carriera ha subito uno stop ma è pronta per il 2020, per la sua riscossa (foto). E’ quanto ha confidato la conduttrice alla rivista Oggi anticipando il suo ritorno in tv. L’anno che sta terminando professionalmente non le ha regalato molte soddisfazioni, di certo più i dispiaceri, in compenso è scesa da quella che definisce una giostra e ha avuto più tempo da dedicare alle persone che ama. Consapevole di avere raggiunto la mezza età, non è mai un momento che una donna attende con gioia, ma le sue riflessioni lasciano il gusto della serenità, ed è la parte più bella che si può conquistare alla sua età. Ben più importante dedicare il proprio tempo con leggerezza al suo compagno e a sua figlia che prendersi cura di se stessa. Antonella Clerici è in gran forma e bellissima, il suo equilibrio sembra averlo trovato proprio nella sua casa nel bosco con Vittorio Garrone.

ANTONELLA CLERICI PRONTA A TORNARE CON TI LASCIO UNA CANZONE

“Mi aspetto che il 2020 sia per me l’anno della riscossa: non vedo l’ora di tornare in tv con i miei programmi, per il mio pubblico. Intanto, in quest’anno che è passato, che professionalmente è stato un po’ avaro di soddisfazioni” ha confidato la Clerici al settimanale Oggi aggiungendo: “So che è brutto dire che ho raggiunto la mezza età, ma questa ‘mezza età’ mi ha consentito di guardarmi dentro… Preferisco rinunciare a prendermi cura di me, per fare i compiti con mia figlia, o fare una passeggiata con Vittorio, magari stando zitti e ascoltando i rumori del bosco”.





Poi l’annuncio che in tanti attendevano: “Dopo Pasqua tornerò con una versione nuova di Ti lascio una canzone. Punto tutto sulle voci pulite dei bambini – non ha dubbi Antonella – Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young”, e chi vinse proprio quel programma quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani. Alberto Urso era uno dei miei bambini”.