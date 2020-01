Caterina Balivo che bomba sexy per la prima puntata dell’anno di Vieni da me: rosso e scollata (FOTO)

Inizia davvero alla grande il nuovo anno per il pubblico di Vieni da me che ha potuto ammirare Caterina Balivo in tutta la sua bellezza. Per le puntate in onda nelle feste di Natale, la conduttrice di Rai 1 ha spesso optato per un outfit festoso, scegliendo dei bellissimi abiti rossi e brillanti. Oggi però, nella prima puntata dell’anno di Vieni da me si è davvero superata. L’abbiamo infatti vista bellissima in un abito rosso che le stava di incanto, una scollatura super sexy e il caschetto ormai diventato must have per la Balivo. A proposito dei capelli rivendendo delle immagini nel corso dell’intervista con Massimiliano Varrese, non ha potuto fare a meno di ricordare quando li portava lunghi e ne aveva tantissimi. Ma adesso si va di corto ed è perfetta così.

CATERINA BALIVO BELLISSIMA IN ROSSO PER LA PRIMA PUNTATA DEL 2020 DI VIENI DA ME

Nella puntata di oggi di Vieni da me quindi la conduttrice ha scelto un look davvero perfetto per partire alla grande. Non solo un vestito rosso, anche un bellissimo paio di scarpe rosse, dei sandali davvero super sexy. E poi una collana molto grande sulla scollatura scelta per questo primo giorno del 2020 di Vieni da me.

Nel corso di queste settimane, le puntate delle feste di Vieni da me sono state seguitissime, registrando record di ascolti per il pomeriggio di Rai 1, complice anche l’assenza degli altri programmi che generalmente catalizzano l’attenzione del pubblico ( come Uomini e Donne).

Caterina si può godere questi successi e anche il successo di un programma che piace molto al pubblico. E si gode anche la famiglia: molte delle puntate di Vieni da me in onda in questi giorni infatti sono state registrate prima delle feste in modo da concedere anche alla conduttrice di tirare la spina per qualche tempo.