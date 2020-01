Costanza Caracciolo col pancione a Dubai è grata per il suo Capodanno con la figlia e Bobo Vieri (Foto)

E’ finito a Dubai il vecchio anno per Costanza Caracciolo ed è sempre da lì che continua a godersi il relax dei primi giorni del 2010 (foto). Bellissima con il pancione Costanza Caracciolo ringrazia di continuo nei suoi post per la vita che sta godendo. E’ felice e si vede e non solo mentre sfoggia le sue curve fasciate in un bellissimo abito rosso ma mentre abbraccia Bobo Vieri e nello scatto appare la piccola Stella nel suo passeggino. In realtà della primogenita appaiono solo i piedini ma bastano le sue scarpine a raccontare tutta la tenerezza. La splendida ex velina di Striscia la notizia tra pochissimi mesi sarà mamma per la seconda volta, un’altra femmina e così Vieri impazzirà davvero del tutto circondato da tre principesse meravigliose. Di nuovo fiocco rosa per i Vieri e ancora tanta gioia anche se resta sempre dentro il momento drammatico vissuto all’inizio del loro amore, la perdita di un figlio, un bebè mai nato, non si può dimenticare.

PER COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI FESTE AL CALDO A DUBAI

Volano spesso a Dubai con i loro amici, la temperatura perfetta, il sole, il relax, la vita meravigliosa, tutto perfetto per la coppia che per il resto sembra vivere nel mood più semplice. E’ bellissima Costanza Caracciolo in costume intero con il suo pancione. E’ la prima volta che mostra le sue dolcissime forme; quando era in attesa di Stella ha fatto di tutto per vivere nel modo più riservato possibile la gravidanza.





In realtà anche questa volta lei e Bobo hanno cercato di tenere tutto nascosto il più possibile, l’annuncio è arrivato solo al sesto mese di gravidanza. Il 2020 sarà ancora più bello e più dolce per lei che dalla camera da letto a Dubai commenta: “Tutti dovremmo avere un risveglio vista mare”, come il suo.