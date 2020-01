Antonella Clerici e Michelle Hunziker insieme in montagna, in vacanza entrambe sulle Dolomiti (Foto)

Vacanza sulla neve terminate per Antonella Clerici ma prima di salutare le Dolomiti ha trascorso una bellissima serata con Michelle Hunziker (foto). E’ dal profilo Instagram della Clerici che si scopre il legame tra le due conduttrici e intanto c’è chi sogna un loro programma, magari un festival di Sanremo. Sogni a parte dice molto lo scatto postato sui social, una foto ricordo di quelle spontanee. Infatti, Antonella commenta che non sono venute benissimo ma ha voluto ugualmente condividere la foto perché rende affetto e gioia che in quel momento hanno provato nel trascorre insieme un po’ di tempo. “Sei bella fuori e dentro” ha aggiunto la conduttrice che vedremo presto di nuovo al comando di Ti lascio una canzone. Michelle Hunziker come Antonella sulle Dolomiti ha festeggiato il Capodanno, con lei e Tomaso Trussardi abbiamo visto anche Serena Autieri e il marito, i quattro sono molto legati e non è la prima volta che passano le vacanze insieme.

ANTONELLA CLERICI E MICHELLE HUNZIKER QUANTE RISATE INSIEME

“Non siamo venute benissimo ma la foto rende l’affetto e la gioia di aver passato un po’ di tempo insieme” è il commento della Clerici. La splendida showgirl e conduttrice svizzera non ha potuto che confermare: “Ma quante risate ieri sera! Sei speciale”.





Entusiasti i fan che hanno continuato a riempire entrambe di complimenti e cuori rossi. Vacanza finita, almeno per la Clerici, che ha già salutato le Dolomiti. In vacanza sulla neve era arrivata con Vittorio Garrone e la sua Maelle, ma con loro c’erano anche tanti amici. Giorni bellissimi per ricaricarsi dopo avere trascorso il Natale in famiglia nella casa nel bosco e avere annunciato il ritorno di Ti lascio una canzone subito dopo Pasqua. Michelle invece ha appena terminato in tv il suo impegno con All Together Now ma per lei c’è ancora tanto altro.