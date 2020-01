Per Benedetta Parodi il 2020 inizia sulla neve e in famiglia: sui foto social con Fabio e Cristina

Per dare il benvenuto al nuovo anno Benedetta Parodi ha scelto la neve. La vediamo bellissima sui social in tenuta da sci. Il nuovo anno inizia proprio tra le montagne. E ovviamente le feste si passano in famiglia. Non a caso tra le prime foto del 2020 su Instagram c’è anche quella con sua sorella Cristina, per augurare a tutti un sereno anno. E sarà anche questo un anno speciale perchè si baserà molto su famiglia e amore. Benedetta Parodi infatti si gode il suo Fabio! In una recente intervista per La Stampa, la conduttrice ha rivelato anche il segreto di un amore così lungo e speciale.

BENEDETTA PARODI E FABIO CARESSA: IL SEGRETO DI UN AMORE LONGEVO

Nell’intervista a La Stampa, la Parodi ha dichiarato: “il segreto è essere sinceri e affrontare i problemi altrimenti marciscono. Lui è molto diretto e questo aiuta. E poi è importante avere uno spazio anche fisico per sè, il proprio regno: io ho la cucina, lui uno studiolo ricavato da un magazzino”. Un amore che si basa anche sulla cucina visto che Benedetta prepara sempre con grande passione i piatti che suo marito e i suoi figli amano molto! E la conduttrice racconta anche che fino all’università mai avrebbe pensato che la cucina sarebbe stata così centrale nella sua vita!

Benedetta non si ferma mai e tra programmi di grande successo in onda su Real Time e libri di ricette, la conduttrice ha anche altri sogni nel cassetto. Benedetta non nasconde un’altra grande passione quella per i libri e il sogno nel cassetto: “è stato sempre quello di scrivere un romanzo. Ora sto lavorando a qualcosa di narrativo”.

Il 2020 potrebbe essere l’anno giusto per leggere il primo romanzo di Benedetta Parodi? Non ci resta che aspettare, nel frattempo a proposito di libri, anche l’ultimo suo libro di ricette è andato a ruba!

Per Benedetta Parodi il 2020 inizia sulla neve e in famiglia: sui foto social con Fabio e Cristina ultima modifica: da