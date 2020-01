Kate Middleton che stile per la passeggiata a Norfolk: cappello e stivali in attessa del compleanno (FOTO)

Come sempre il nuovo anno per Kate Middleton inizia alla grande visto che è nata proprio nel mese di gennaio. Giovedì la duchessa di Cambridge compirà gli anni ma pare che a Norfolk, la tenuta scelta per i festeggiamenti, ci sia già nell’aria la voglia di scatenarsi! Secondo quanto riporta People infatti, William e Kate attenderebbero per i prossimi giorni degli amici per festeggiare il compleanno di Kate. Ma la vacanza all’insegna del riposo e dei festeggiamenti sarebbe già iniziata. Ieri Kate ha lasciato di nuovo il segno: ha colpito tutti, nella sua passeggiata al fianco di William, per l’ennesimo outfit tutto da copiare. Dal cappottino al cappello, passando per gli stivali, tutte le signore e signorine del regno vorrebbero indossare gli abiti di Kate Middleton che è davvero una icona di stile.

KATE MIDDLETON CHE STILE A NORFOLK: ECCO LE SCELTE DI LOOK IN ATTESA DEL COMPLEANNO

Tornando alla festa invece, tra gli ospiti ci saranno i genitori di Kate Carole e Michael Middleton, così come l’amico di sempre di William Tom van Straubenzee e la sua fidanzata Lucy Lanigan-O’Keeffe – che, sottolinea People, è insegnante alla Thomas’s Battersea, la scuola frequentata dal Principe George e la Principessa Charlotte. Attesi anche per festeggiare il compleanno di Kate, James Meade e sua moglie Laura, insieme a David e Rose, il Marchese e la Marchesa di Cholmondeley.

Prima della festa però, i doveri. Ieri infatti Kate e alcuni degli ospiti invitati al suo compleanno, hanno partecipato alle funzioni nella chiesa di Santa Maria Maddalena nella sua tenuta di Sandringham insieme alla Regina Elisabetta.

Per l’occasione, Kate indossava un cappotto multicolore e una cappello blu di Hicks & Brown. La regina invece per non smentirsi mai, ha iniziato l’anno alla grande con un completino viola davvero niente male.

