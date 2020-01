Valeria Marini replica alle pesanti offese di Antonella Elia e Zequila parlando di provvedimenti da prendere

Noi una speranza ancora ce l’abbiamo, quella che venerdì sera il conduttore del Grande Fratello VIP metta da parte il buonismo e riprenda, come avrebbe fatto Barbara d’Urso, i concorrenti nella casa ( anche se sono suoi amici) in merito a quello che hanno detto nei confronti di Valeria Marini.

La loro pessima figura l’hanno già fatta. Delle offese rivolte alla Marini infatti si è parlato in diversi programmi Mediaset, ultimo in ordine cronologico La Repubblica delle donne. Nel corso della puntata di ieri 22 gennaio 2020, c’è stato spazio anche per la replica della Marini. Chiaramente la Valeria nazionale vola alto, è superiore a queste inutili critiche. Che non sia un cesso poi, è evidente a tutti e che le parole dell’Elia e di Zequila non la tocchino è evidente.

Questo però non significa che non ci siano state le offese e non significa che si possa prendere un provvedimento, o comunque parlarne in diretta per far capire che le parole hanno un peso.

VALERIA MARINI REPLICA ALLE OFFESE DI ANTONELLA ELIA E ZEQUILA

Ecco come ha commentato Valeria Marini le immagini dei “VIP” che, dopo il suo confronto con Rita Rusic, hanno avuto qualcosa da dire sul suo aspetto fisico:

“Cosa devo dire su queste cose? Ma, che non è vero ovviamente che sono cessa e mostro. […] Alfonso sta portando il Grande Fratello Vip verso argomenti e messaggi più di qualità e di rispetto. Questo fatto non mi sembra che rientri nel rispetto per gli altri. Poi è stato eliminato un concorrente una puntata prima per frasi molto irrispettose. Quindi, se vuoi parlare di rispetto, anche gli altri concorrenti devono adeguarsi. Che poi non è stata solo l’Elia, ma anche quell’altro, la mutanda, il mutanda come si chiama? Quello lì. Io comunque volevo dire solo una cosa, che il GF è verità e la verità esce sempre fuori in quella casa. Come sei davvero si vede e non ti puoi nascondere. Comunque gravissime anche le cose dette dall’altra persona. Accostarmi ai problemi familiari. Queste sono tutte falsità e menzogne, fortuna che io ho tutto documentato. Per anni mi ha infangata”.