Michelle Hunziker festeggia il compleanno in un posto speciale e Tomaso le fa una sorpresa (Foto)

Michelle Hunziker compie oggi 43 anni e per il suo compleanno si è regalata un fine settimana da sogno, in montagna ma in luogo magico, meraviglioso (foto). Michelle con Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste sono arrivati ieri sulle Alpi, a 2000 metri, in un rifugio dove tutti sono tornati bambini. Con loro ovviamente anche i cagnolini e una coppia di amici con la figlia. Pochissime persone per festeggiare oggi il compleanno e dopo avere dormito, questa mattina alle 9,30 erano già tutti in piedi, Michelle aveva già ricevuto i primi regali ed erano tutti pronti per le foto più belle. E’ una bellissima giornata di sole a tutti si godono la breve vacanza, che arriva dopo altri magici giorni sulla neve. Questa volta la Hunziker ha voluto spegnere le candeline lontana da tutto e tutti, magari anche per colpa dell’ultima polemica sul festival di Sanremo e Amadeus che l’ha vista coinvolta per causa sua. La conduttrice e showgirl è intervenuta nell’ormai nota polemica contro il direttore artistico e subito è stato Maurizio Costanzo a tirare fuori parole poco carine nei suoi confronti.

MICHELLE HUNZIKER E LA SORPRESA DI TOMASO PER IL SUO COMPLEANNO

Non potevano mancare le rose rosse di suo marito, ormai una tradizione ma forse nemmeno lei pensava che i fiori, così tanti, sarebbero arrivati anche in alta quota. Invece, nello splendido chalet questa mattina ha rose rosse ovunque, così tanti vasi pieni che non riusciamo nemmeno a contare.





La prima colazione è già una prima festa, tra salumi e formaggi e poi i dolci preparati con gran cura, è tutto perfetto, davvero un sogno e lei è più bella che mai. “Alla vigilia del mio compleanno mi sono regalata un weekend con amici in un posto da sogno” ha commentato ieri sera su Instagram. Si è poi svegliata prestissimo per godersi ogni istante e meravigliarsi di ogni cosa.