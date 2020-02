Sanremo 2020 i look di Emma d’Aquino e Laura Chimenti: che eleganza le due giornaliste (FOTO)

Festival di Sanremo giorno due! Dopo aver visto le incredibili bellezze di Diletta Leotta e Rula Jebreal sul palco dell’Ariston, questa sera toccherà ad altre due meravigliose donne affiancare Amadeus a Sanremo 2020. Loro sono due giornaliste del Tg1: Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Due personalità sicuramente molto apprezzate dal pubblico televisivo.

Ma l’attesa sulle due bellissime donne è anche per il look. E partiamo subito andando a vedere quali marchi hanno deciso di portare sul palco del Festival di Sanremo e come sono gli abiti!

EMMA D’ACQUINO VESTE FERRAGAMO PER SANREMO 2020: GLI ABITI DEL 5 FEBBRAIO 2020

Per la bellissima Emma D’Aquino la scelta del look è caduta su Salvatore Ferragamo. In realtà c’era da immaginarselo! Già durante la conferenza stampa di Sanremo 2020, infatti, aveva scelto di indossare il noto marchio di moda. E il look della giornalista è pure impreziosito dai gioielli di Chopard. Un abito rosa cipria décolleté con una gonna ampia e dalle decorazioni e i ricami raffinati e ben precisi. Capelli ben raccolti e trucco soprattutto sugli occhi per Emma D’Aquino al suo primo look per Sanremo 2020. Ecco qui di seguito alcune delle foto dell’abito e del look completo della giornalista durante la seconda puntata di Sanremo:

LAURA CHIMENTI E I LOOK PER SANREMO 2020: GLI ABITI DEL 5 FEBBRAIO

Laura Chimenti ha scelto due stilisti diversi per i suoi look al Festival di Sanremo 2020. Un abito è firmato Fendi mentre l’altro è dello stilista Sylvio Giardina. E’ proprio questo che la Chimenti ha indossato per primo. Abito di velluto nero e morbido, con organza bianca che è stata ricamata a mano disegnando dei motivi geometrici molto belli. Ed ecco qui di seguito alcune foto direttamente dal palco del Teatro Ariston del look completo di Laura Chimenti per Sanremo 2020:

Entrambe le giornaliste hanno portato al Festival di Sanremo la loro incredibile eleganza e professionalità, nonché la loro immensa bellezza. Che cosa ne pensate dei look delle bellissime Emma D’Aquino e Laura Chimenti? A voi i commenti!