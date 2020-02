Antonella Clerici bellissima in rosso per Sanremo 2020, meno con il secondo abito (Foto)

Un vero incanto Antonella Clerici mentre scendeva le scale del suo Sanremo 2020 indossando un abito creato per lei da Tony Ward (foto). Un abito rosso di cui già avevamo visto qualche piccola anticipazione, un vestito perfetto per lei ma per niente semplice da indossare. Quelle maniche così lunghe però non le hanno creato nessun problema. Emozionata quel pizzico che basta per brillare ancora di più mentre sui social già scrivevano i complimenti per lei e per lo stilista che ha realizzato il vestito rosso di piume e paillettes. In genere il secondo abito dovrebbe stupire più del primo ma per Antonella Clerici sul palco dell’Ariston non è andata così. Sarà perché il rosso era quello perfetto ma l’altro, sempre di Tony Ward, non ha reso giustizia alla conduttrice. Ha però dato modo a tutti di sorridere quando Amadeus l’ha letteralmente pesato tra le mani o ha aiutato Antonella a fine serata a spostarsi da una parte all’altra del palco.

E’ IL SORRISO L’ARMA VINCENTE DI ANTONELLA CLERICI

Non c’è dubbio che lei abbia vinto, con o senza abito perfetto il pubblico si è divertito nel guardarla accanto ad Amadeus. Dolcissima con Francesca Sofia Novello, spontanea come sempre davanti alle telecamere, anche quando Fiorello ha confidato che beve con piacere qualche bicchiere di vino rosso e ha fatto notare la sua scollatura. “Che devo fare se le ho!” e come darle torto.

ANTONELLA CLERICI IN LACRIME IN CONFERENZA STAMPA





Meravigliosa Antonella Clerici, lo scrivono in tanti sui social, lo scrive anche Giorgia sotto ogni sua foto. Una presenza rassicurante sul palco, mai fuori posto. “Un abito da sogno”, quello rosso, ha aggiunto Antonella, peccato averlo ammirato poco. Tante le canzoni da ascoltare, gli ospiti e le presenze fisse, per lei e Francesca Novello poco spazio in questo festival, ma c’era tanto da fare.