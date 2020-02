Bianca Gauccero osa con l’abito scollato a Sanremo 2020 anche senza seno rifatto (Foto)

Non poteva mancare Bianca Guaccero al festival di Sanremo 2020 in coppia con Enrico Ruggeri per dare appuntamento al prossimo sabato, 15 febbraio, con il loro programma, Una storia da cantare. Sanremo è Sanremo ha commentato anche lei sui social tra una esibizione e l’altra, e Sanremo è anche moda: cosa ha indossato la conduttrice? Un abito con una scollatura profondissima sul davanti. Bellissima Bianca Guaccero ma non possiamo dire che ci ha mozzato il fiato, forse perché siamo abituati a vederla sempre perfetta con gli outfit che propone a Detto Fatto, forse perché la scollatura proposta ieri sera l’abbiamo vista e rivista anche in questo festival, forse perché l’abito scendeva un po’ troppo piatto sul davanti. Complimenti a lei che non ha ceduto al chirurgo plastico, che anche se spesso ripete quali sono i suoi “difetti” li mostra con orgoglio, perché non dobbiamo essere tutte uguali. E’ stato il festival delle donne e ci è piaciuto, è stato il festival del senza reggiseno, ma non abbiamo visto grandi eccessi, tutto indossato con eleganza o con ironia, nonostante tutto, nonostante le critiche, niente per cui scandalizzarsi così tanto.

L’ABITO DI BIANCA GUACCERO PER SANREMO 2020: BOCCIATO O PROMOSSO?

“E’ una trasmissione che io ha amato molto e che è di grande successo” così Amadeus al festival di Sanremo 2020 ha invitato tutti a seguire Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri nei tre appuntamenti previsti. La prima puntata sarà dedicata proprio al festival di Sanremo e ai suoi cantautori. “La nostra battaglia è quella di dire cose interessanti e di divertire”. Andrà in onda quindi la storia della musica italiana e dopo il primo successo attendiamo il seguito.





Per la conduttrice di Detto Fatto sembra che la trattativa con Sky per il canale Tv8 sia saltata, inoltre proprio il programma di Rai 2 che la scorsa edizione l’ha incoronata sembra che non piace più come prima. Lei sorride e prosegue con molta personalità, dettaglio fondamentale più di ogni altro per indossare un abito come quello di ieri sera per la finale di Sanremo 2020.