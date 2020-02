Antonella Clerici scatta una foto e mostra quanto è cambiata ma oggi ha molto di più (Foto)

Se una donna è felice riesce anche a scherzare sul tempo che passa e per Antonella Clerici sono passati un po’ di anni e li mostra in unico scatto. Una foto allo specchio, un selfie che mostra in un solo colpo presente e passato: Antonella Clerici nel massimo del suo splendore un po’ di anni fa e oggi. Sempre meravigliosa ma la differenza è evidente e lei la sottolinea. Ha sempre detto che l’età più bella erano i 40 anni, quel decennio che è passato ma che la trova oggi magari meno magra ma ben più felice. Un po’ di chili in meno, i capelli più lunghi, il broncio che adesso non farebbe più davanti a una fotocamera. E’ lei, bellissima, ieri come oggi. Un abito che metteva in risalto la sensualità contro jeans, maglioncino e sneakers con lacci colorati di oggi.

ANTONELLA CLERICI TRA VERITA’ E FOTOGRAFIA

“Verità e fotografia” commenta Antonella Clerici nella didascalia e aggiunge che è il suo momento #stupidera. Come sempre i like per lei sono tantissimi, lontana dal suo pubblico non ci sa stare e c’è chi attende ogni giorno un suo post.









San Valentino in pieno relax oggi per la conduttrice nella sua casa nel bosco, con i suoi adorati cani e con Vittorio Garrone che le ha regalato dei fiori bellissimi, semplici. Verità e fotografia ma la verità è che non avrebbe mai immaginato anni così belli per lei che in passato non è stata molto fortunata in amore. Il periodo è di quelli meravigliosi, tutti la vogliono di nuovo in tv e lei non vede l’ora di tornare ma poi subito a casa nel suo bosco, dalla sua famiglia. Dopo il successo del festival di Sanremo sta lavorando ai suoi prossimi programmi, ovviamente su Rai 1, perché come ha detto il direttore Stefano Coletta è una bestemmia tenerla in panchina.