Silvia Provvedi incinta mostra il suo pancione a Verissimo e svela il sesso del bebè

Per la prima volta in tv dopo l’annuncio della sua gravidanza, Silvia Provvedi racconta quello che sta provando in questi giorni a Verissimo. Nella puntata del 15 febbraio 2020 la vedremo nello studio di Canale 5 per raccontare per la prima volta, quelle che sono le sue emozioni dopo la notizia di questa gravidanza. Questa settimana abbiamo già ammirato il suo pancione sul servizio della rivista Chi ma domani la vedremo in tutto il suo splendore nel salotto di Silvia Toffanin che chiacchiererà con la cantante raggiante per la sua gravidanza.

SILVIA PROVVEDI A VERISSIMO SVELA IL SESSO DEL BEBE’ CHE ASPETTA

“Ero convintissima fosse un maschio, invece si preannuncia l’arrivo di una bambina molto carica di energia. Sarà una Donatella degna erede delle due sorelle e per questo avrà una mamma un po’ pazza!” ha detto Silvia Provvedi felicissima per questa notizia arrivata da qualche mese. Lei e il suo compagno Giorgio non si aspettavano questa gravidanza ma una volta appresa la notizia sono stati davvero felicissimi di prepararsi per accogliere il bebè!

“Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro. Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole” ha raccontato Silvia Provvedi a Verissimo.

Non può non parlare anche di Fabrizio Corona il suo ex. Proprio nello studio di Verissimo Silvia ha più volte raccontato della sua storia d’amore con l’imprenditore e con la Toffanin aveva anche parlato della sua voglia di essere moglie e magari anche madre. Ma quei tempi sono lontani, adesso si volta pagina. Fabrizio Corona fa solo parte del suo passato: “Per Fabrizio provo un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci di non farlo a te stessa” .