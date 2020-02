Levante a Verissimo: felice e innamorata ma non di Diodato

Continua l’ondata sanremese in tv e nella puntata di Verissimo in onda domani 22 febbraio 2020 vedremo Levante, per la prima volta nel programma di Canale 5. La cantautrice siciliana si racconta, dopo il successo della sua Tikibombom, a nostro avviso, una delle più belle canzoni ascoltate in questa edizione del Festival. Ma nella chiacchierata con Silvia Toffanin c’è anche spazio per il gossip! Sanremo 2020 è stato vinto da Diodato, ex fidanzato di Levante. Molti hanno pensato che il brano Fai rumore fosse dedicato proprio a lei, anche in seguito al alcune dichiarazioni fraintese del cantautore pugliese. Levante ci tiene però a fare chiarezza e spiega anche di essere molto innamorata in questo momento della sua vita, ma non di Diodato, come in molti forse credevano.

“Sono innamorata e sono in una fase molto felice della mia vita. Ho un fidanzato da pochi mesi. È bello essere innamorati. L’amore non deve essere faticoso” ha spiegato Levante nello studio di Canale 5.

LEVANTE A VERISSIMO PARLA DI DIODATO MA NON SOLO: L’INTERVISTA

“Sono felicissima per lui e per la sua vittoria e sono molto contenta che l’Italia l’abbia applaudito, perché è un cantautore che si merita questo successo. Le cose non sono andate bene tra noi, ma siamo rimasti amici” ha spiegato Levante che già in altre interviste aveva dichiarato quello che prova per Diodato. Una bella storia che è finita e un grande talento che merita di essere scoperto da tutti quello di Antonio.

La Toffanin le chiede quindi cosa ne pensa della possibile dedica di Fai Rumore, è dedicata a lei? “Non penso. A lui, in un’intervista, è scappato che forse era anche per me, ma credo che in un sentimento si possano far confluire tante cose, anche le esperienze più fresche. Probabilmente può esserci un’emozione dedicata a me, ma non è per me quella canzone” ha commentato la cantante.

Diodato ha già chiarito che nel disco c’è una canzone dedicata a Levante ma non è Fai Rumore.

Levante a Verissimo: felice e innamorata ma non di Diodato ultima modifica: da