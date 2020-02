Gli auguri di Antonella Clerici ad Anna Moroni, un’età importante (Foto)

Oggi Anna Moroni festeggia il suo compleanno, la maestra in cucina compie 81 anni e Antonella Clerici le fa gli auguri mostrando una foto del passato e aggiungendo poche parole che dicono tutto. Una foto scattata nelle cucine de La prova del cuoco un po’ di anni fa ma non tantissimi. Abbracciate l’una all’altra Anna e Antonella e la conduttrice che scrive: “Auguri per i tuoi 18 anni. Mai così attuale come in questi tempi: “Ti sei lavata le mani tesoro?” e chiude aggiungendo “Sorrisi indimenticabili”. Anna Moroni per la Clerici ha 18 anni e potrebbe davvero essere così considerando la sua energia e la voglia di rimettersi sempre in gioco. Dopo l’addio a La prova del cuoco ha detto sì a Rete 4 e Ricette all’italiana, impossibile per lei restare a casa. Una battuta sulla situazione che riguarda tutti in questo periodo e il “Ti sei lavata le mani tesoro” di Annina è davvero più attuale che mai. Sorrisi che non dimentica Antonella Clerici e di certo anche la festeggiata che anche se bravissima nella cucina di Ricette all’italiana non vive la stessa gioia del passato.

IL COMPLEANNO DI ANNA MORONI

Di certo Anna festeggerà il suo compleanno con la famiglia, magari ha in programma uno dei suoi viaggi e chissà se ha già ricevuto gli auguri e il messaggio di Elisa Isoardi. L’attuale conduttrice de La prova del cuoco vorrebbe avere la Moroni nel suo studio ma forse ha dimenticato che è impegnata con Davide Mengacci su Rete 4 anche se in questo periodo non ci sono nuove puntate per Ricette all’italiana.

Magari Anna Moroni e Antonella Clerici potrebbero fare loro un vero regalo al pubblico tornando in coppia in cucina in un nuovo programma, nella casa nel bosco della biondissima conduttrice. Sarebbe come rivedere madre e figlia che cucinano insieme, perché come Antonella ha spesso rivelato, Annina è come una seconda mamma per lei.