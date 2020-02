Elisa Isoardi invita Anna Moroni a tornare a La prova del cuoco (Foto)

Cosa sta per accadere a La prova del cuoco? Il ritorno di Anna Moroni o forse niente ma nella puntata di oggi de La prova del cuoco Elisa Isoardi ha lanciato il suo appello (foto). Oggi è il compleanno di Anna Moroni ed Elisa ha preso la palla al balzo, ha fatto tutto da sola e dopo avere fatto gli auguri alla storica protagonista del cooking show di Rai 1 ha aggiunto il seguito, invito compreso. “Auguri ad Anna Moroni perché a La prova del cuoco non si dimentica mai nessuno” il primo commento della padrona di casa che però ci fa ricordare che nella scorsa edizione non ha mai detto niente del genere. Altri tempi, altre emozioni ma ricordiamo anche i commenti di chi a La prova del cuoco non c’era più. Nessuna polemica perché sarebbe davvero bello rivedere la vecchia prova del cuoco anche con Elisa Isoardi al comando ma con altri pilastri che oggi mancano. Tra tutti manca proprio Anna Moroni.

L’INVITO DI ELISA ISOARDI AD ANNA MORONI

“Io vorrei Anna Moroni qui anche domattina. Perché non torni qua a La prova del cuoco ma che stai a fare a casa?” e chissà se questo messaggio di Elisa farà piacere ad Annina. Pronti dalla regia con la storica frase “Ti sei lavata le mani tesoro” e la Isoardi che sottolinea quanto Anna fosse lungimirante. “Io ho detto la mia” ha concluso la conduttrice lasciandoci immaginare che anche in privato abbia già chiesto alla Moroni di tornare nel suo programma.

Chissà se la maestra in cucina che il pubblico adora farà felice Elisa Isoardi accettando l’invito magari anche solo per una puntata. Pronta però la battuta di Claudio Lippi: “Però se torna dall’altra parte lasciasse Mengacci che è bravissimo però…“. Cosa avrà voluto dire Lippi? Altrettanto pronta Elisa nello spegnere tutto salutando Davide Mengacci. Attendiamo il seguito, se ci sarà.