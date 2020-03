Asia Gianese a Pomeriggio 5: “Signori si offrono di regalarmi cose” e lascia tutti senza parole

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri, mercoledì 4 marzo, tra gli ospiti del salottino di Barbara d’Urso c’era anche Asia Gianese, una nota influencer. Asia era già stata ospite a Live – Non è la d’Urso dove aveva fatto delle dichiarazioni choc, come direbbe la conduttrice di Canale 5. La Gianese infatti aveva fatto capire che dei signori le pagano tutto con il suo lavoro su Instagram ma in realtà non si è mai capito che cosa intendesse veramente la influencer. A Pomeriggio 5, Karina Cascella, opinionista fissa di Barbara d’Urso, ha voluto capirne di più e lo ha chiesto direttamente a lei. Le parole di Asia hanno sconvolto i presenti ma anche il pubblico a casa che si è posto delle domande…Basita la conduttrice che ha cercato poi di approfondire la questione nella speranza che non passasse un messaggio completamente sbagliato.

Pomeriggio 5, Asia Gianese apre la polemica: “Dei signori mi pagano tutto…”

“Ci sono dei signori che si offrono di pagarmi ogni tanto le cose“ ha affermato così Asia Gianese per rispondere alla domanda di Karina Cascella ma anche di tutto il pubblico. “Mi scrivono per pagarmi le cose ma ti faccio leggere Instagram…” ha spiegato la influencer a Pomeriggio 5 mentre la Cascella la attaccava dopo la sua dichiarazione. “È pieno di gente su Instagram che mi vuole regalare le cose. Sarei scema a rifiutare” ha continuato Asia Gianese nello studio di Barbara d’Urso. Dopo gli attacchi di Karina Cascella che non condivide la cosa, anche la conduttrice ha cercato di capire meglio la situazione dell’influencer sui regali che riceve grazie ad Instagram ed ha chiesto allora dei chiarimenti anche riguardo al seno rifatto gratuitamente. “E’ lo zio di una mia amica che fa il chirurgo. Io sono andata da lui ma non lo conoscevo” ha affermato la Gianese.

Asia Gianese a Pomeriggio 5: “E’ pieno di gente che mi vuole regalare tante cose”

“Ho un sacco di gente che mi scrive su Instagram… Io magari voglio qualcosa e lo pubblico. Non mi interessa, io pubblico tante cose. E’ pieno di gente che mi vuole regalare le cose. Poi io accetto… Quello è un problema mio” ha detto Asia Gianese a Pomeriggio 5. Insomma, pare chiaro che la nota influencer abbia scatenato la polemica dopo le sue affermazioni al programma tv di Barbara d’Urso. E voi che cosa ne pensate di questa vicenda?