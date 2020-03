Antonella Clerici e Maelle restano a casa e preparano la torta in padella (Foto)

Antonella Clerici e Maelle non perdono la voglia e la golosa abitudine di preparare dolci e in questo periodo più che mai sono impegnate nella loro cucina nel bosco con la preparazione di una golosa torta (foto). Non solo suggeriscono come impiegare il tempo adesso che tutti dobbiamo restare a casa ma mostrano con cura la ricetta. I fan della conduttrice già sognano il giorno in cui andrà in onda un suo programma di cucina, un nuovo cookign show magari proprio dalla casa nel bosco. Intanto su Instagram Antonella Clerici e sua figlia Maelle mostrano come si prepara la torta che hanno scelto, una torta al cacao con ripieno goloso di panna, mascarpone e fragole, una delle ricette di Natalia Cattelani che possiamo trovare sul blog Tempo di cottura. Il risultato del lavoro a quattro mani è davvero goloso, niente decorazione perfetta ma è la torta che siamo capaci di fare un po’ tutti.

ANTONELLA CLERICI E SUA FIGLIA MAELLE IN CUCINA PER UNA TORTA GOLOSA

Ognuno in questi giorni troverà il modo per trascorrere del tempo in casa con i propri cari, soprattutto con i figli, senza cedere troppo alla noia. Antonella Clerici e la dolce Maelle non potevano che cucinare. Quando era lei la conduttrice de La prova del cuoco raccontava sempre che la sua bimba la domenica voleva fare i dolci che aveva visto in tv.

Nelle varie foto i suggerimenti di Antonella Clerici, la ricetta per fare la torta, dall’impasto al cacao che va versato poi in due padelle ben unte con il burro e coperte. Poi facciamo raffreddare, tagliamo le due torte per farcirle, abbiamo 4 strati di pan di Spagna al cacao. Farciamo con panna, mascarpone, zucchero a velo e fragole ma prima inzuppiamo con del tè ai frutti di bosco. Decoriamo con cioccolato grattugiato e le fragole.