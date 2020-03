Carolyn Smith ha perso 9 chili, è dimagrita evitando quasi tutti gli zuccheri (Foto)

Carolyn Smith sta benissimo ed è in gran forma e alla rivista Gente mostra la ritrovata silhouette raccontando come ha fatto a perdere ben 9 chili (foto). Era già pronta per mostrare il suo sorriso e il risultato della dieta a Ballando con le Stelle ma dovrà attendere ancora un po’, come tutti resta a casa. Il programma di Milly Carlucci ha ovviamente rimandato l’inizio della nuova edizione, non c’è ancora una data precisa. Intanto, la famosa presidente di giuria con il suo solito entusiasmo condivide con i follower come ha fatto a dimagrire. Carolyn Smith si è affidata a Sara Farnetti, una nutrizionista molto nota tra i vip. E’ lei che le ha insegnato come mangiare bene e come fare attenzione alla sua salute. Non è semplice il periodo che ha affrontato e sta affrontando ma Carolyn con tutta la sua forza continua per se stessa e per gli altri. Via gli zuccheri che sappiamo non ci fanno bene e la splendida 59enne spiega che li ha tolti quasi tutti.

CAROLYN SMITH CON GLI ABITI CHE ADORA

“Mi sono affidata a Sara Farnetti. Per imparare a mangiare bene, in modo da preservare la salute. Ho tagliato quasi tutti gli zuccheri, che mi fanno male, e ho perso 9 chili”. Tanta grinta anche contro il cancro al seno che lei chiama “intruso”; non si è mai data per vinta e intanto continua a condividere tutto o quasi tutto sui social.

“A inizio ottobre mi sono dovuta operare di nuovo, con un certo spavento: i medici mi avevano detto che non si poteva più intervenire, invece… Era proprio necessario. L’ho fatto sapere soltanto a fatti avvenuti, tramite la mia pagina Instagram, ma, tacendo, in un certo senso è come se avessi tradito le persone che mi seguono, che mi incoraggiano e che a loro volta traggono forza da me”.

