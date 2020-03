Leonardo Greco torna a casa: sconfitto il coronavirus

Le belle notizie in questo periodo complicato per tutti, fanno bene al cuore, danno tanta speranza e tanta fiducia. Tutto andrà bene ed è bello pensare che presto, negli ospedali, ci sarà sempre meno gente. Un altro sacrificio per tutti gli italiani: dobbiamo resistere ancora qualche giorno e poi, torneremo più forti di prima! La bella notizia di oggi arriva dai social, da Milano. Leonardo Greco ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus. Pochi giorni fa aveva annunciato sui social il suo ricovero in ospedale. Lo aveva fatto per raccontare la sua storia e soprattutto per invitare anche i più giovani, che si credono spesso invincibili, a restare a casa.

Le parole di Leonardo Greco, ex tronista di Uomini e Donne, avevano colpito tutti. Forse anche per la sua giovane età. Il messaggio è arrivato forte e chiaro ma oggi, per fortuna ci sono buone notizie che lasciano davvero ben sperare.

LEONARDO GRECO TORNA A CASA: CORONAVIRUS SCONFITTO

Ed ecco le sue parole, postate ieri sui social

Torno a casa … si! Oggi mi dimettono … continuerò le mie cure da casa con tutti gli accorgimenti medici del caso… Ma io finalmente torno a casa e esco da questo incubo durato fin troppo

Adesso aspettiamo un dolce messaggio dopo il ritorno a casa che non sarà semplice visto che probabilmente dovrà restare ancora per qualche giorno da solo, senza la possibilità di abbracciare i suoi cari. Ma la buona notizia è che le condizioni di salute sono migliorate tanto da poter lasciare l’ospedale Sacco di Milano dove era stato ricoverato.

In bocca al lupo Leonardo! Cogliamo l’occasione per mandare un grande abbraccio virtuale a tutte le persone che in questi giorni sono in ospedale e combattono contro questo nemico che fa paura! Forza!

