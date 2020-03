Federica Nargi piena di speranza festeggia il compleanno della piccola Beatrice (foto)

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno festeggiato il primo compleanno della loro piccola Beatrice, di certo un compleanno che non potranno mai dimenticare (foto). Una piccola festa in casa, una festa in famiglia per loro quattro. Ci sarà tempo per organizzare una bellissima serata come hanno fatto per il primo compleanno della primogenita, Sofia. Adesso non si può, l’emergenza sanitaria ci obbliga a stare a casa evitando i contatti con altre persone. Il compleanno della loro bimba resta però un evento speciale e così Federica Nargi ha organizzato tutto alla perfezione, con la torta e le decorazioni. Sul suo profilo social la splendida showgirl sarda mostra le foto del piccolo party in famiglia. Una festa durante la quarantena non le fa perdere la forza, piena di speranza sa che presto potrà festeggiare la sua Beatrice con tutte le persone care. “Presto faremo una grande festa tutti insieme!”.

FEDERICA NARGI E ALESSANDRO MATRI FESTA IN CASA CON LE BIMBE

Beatrice è nata il 16 marzo, la sua sorellina ha 3 anni e per la festa mancavano solo le decorazioni. Federica si è fatta arrivare tutto a casa; ha messo lei le dolci decorazioni sulla torta e insieme hanno soffiato sulla candelina.

“16.03.2019 Sei arrivata tu amore mio, tu che per la seconda volta mi hai fatta diventare MAMMA. Ricordo come fosse ieri tutte le paranoie che mi facevo durante la gravidanza, mi chiedevo continuamente: il mio cuore sarà abbastanza grande da poter dare amore a tutte e due? Riuscirò a dividere il mio tempo, la mia energia il mio amore in modo uguale ? Ma tutte queste paranoie sono sparite appena ti ho stretta tra le mie braccia, ho guardato i tuoi occhietti e ogni esitazione è svanita. Mi hai fatto capire che il cuore è IMMENSO e non ha confini. Questo sicuramente non è uno dei momenti migliori ma tu rendi tutto più bello e unico. Buon primo compleanno amore mio grande” il bellissimo messaggio della Nargi alla sua piccolina.

Anche il calciatore non ha fatto mancare gli auguri social alla sua principessa: “Auguri Piccolina mia!!! Il tuo primo anno di vita si conclude in un momento particolare della vita di tutti, ma niente ci fermerà e faremo di tutto per rendere questo giorno ancora più speciale come tu hai reso speciale questo nostro anno insieme!! Giorno dopo giorno mi sono sempre più innamorato di te così continuerà ad essere perché per me tu e la tua sorellona siete la mia Vita!!! Buon Primo Compleanno Amore Nostro”.