Per Francesca Fioretti compleanno con la sua bambina, festeggia con la torta e un desiderio (Foto)

Nel momento in cui tutti ci sentiamo più spenti Francesca Fioretti sembra volersi illuminare, lo fa per il suo compleanno, anzi il giorno dopo il suo compleanno perché non ama ricevere gli auguri (Foto). Confida sui social che lei gli auguri li ha sempre odiati ma per i suoi 35 anni la vediamo meravigliosa a casa con sua figlia. Francesca Fioretti ha messo di nuovo i tacchi e scelto un delizioso abitino corto, ha legato i capelli e si è truccata. Un compleanno in quarantena ma sembra che per lei non sia così difficile, dopo tutto ciò che ha attraversato in questi due anni. La morte di Davide Astori è sempre presente nella sua vita, a ogni post aggiunge un cuore nero e sarà per sempre così. E’ nata il 23 marzo del 1985 e forse oggi per la prima volta dopo la morte del suo compagno esprime un desiderio, vorrebbe un cane.

FRANCESCA FIORETTI CON SUA FIGLIA VITTORIA SOGNA UN CANE

“Che vorresti per il tuo compleanno?’ ‘Ora? Un cane, grazie!’. Casa, 23/marzo/2020. (Perché gli auguri infondo li ho sempre odiati, ma quest’anno ci sono stati tacchi, vestiti e succo di frutta alla mela, ed anche questi li aggiungeremo ai ricordi !!!!) F. #happybirthdaytome” scrive dopo avere festeggiato il suo 35simo compleanno soffiando la candelina sulla torta con le fragole. Per lei e per Vittoria vorrebbe un dolce cane che facesse compagnia a entrambe.

Mamma e figlia vestite per la festa, Francesca mette anche i tacchi e insieme ballano e si divertono, sono meravigliose. Purtroppo per entrambe la vita è già cambiata tanto, va avanti senza Davide e non potrebbe esserci niente di più doloroso ancora oggi.

Magari anche per i suoi 35 anni avrebbe fatto con Vittoria un viaggio chissà dove portando con sé qualcosa di Astori, ma non è stato possibile. Torneranno presto a viaggiare loro due, madre e figlia. Auguri Francesca!

Per Francesca Fioretti compleanno con la sua bambina, festeggia con la torta e un desiderio (Foto) ultima modifica: da