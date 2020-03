Maxi Lopez attacca Wanda Nara: violata la quarantena da Parigi a Milano con i bambini, paura e preoccupazione

Senza peli sulla lingua Maxi Lopez torna a puntare il dito contro la sua ex moglie e lo fa con delle stories sui social. Un appello contro Wanda Nara che sa anche di denuncia. Il calciatore accusa la sua ex moglie di aver lasciato la Francia per portare i suoi figli in Lombardia, non comprendendo bene il criterio scelto. Forse perchè Wanda Nara sarà presente nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP? Altrimenti il suo trasferimento a Milano questa settimana non sarebbe motivato…

WANDA NARA LASCIA PARIGI E TORNA IN ITALIA CON I SUOI FIGLI: L’ACCUSA DI MAXI LOPEZ

Nella storia, l’ex marito della Nara attacca:

“Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza“, scrive Maxi Lopez accusando la moglie di Icardi.

E ancora: “Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli ? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l’abbia notato“.

Non solo Maxi Lopez. Come potrete vedere visitando il profilo di Wanda Nara, sono tantissime le persone che le chiedono come mai abbia “violato la quarantena” per lasciare Parigi e tornare in Italia. Qualcuno fa notare che questa è la casa di Wanda Nara, a Milano , o comunque sul lago, dove si trova ora( non a caso lei come didascalia per le foto usa proprio l’emoticon con la casetta).

Non finisce qui Maxi Lopez in un altro post sempre sui social, postando le foto dei suoi figli, nostalgico dice che avrebbe proprio bisogno di una bella passeggiata insieme a loro. E attacca Wanda: “rimetti la batteria ai cellulari dei bambini in modo che possiamo stare uniti in questo momento difficile” ( facendo quindi comprendere che abbia difficoltà nel poter sentire i suoi figli al cellulare). E molti fans del calciatore, dopo aver letto le sue parole, si sono fiondati sul profilo social della Nara a chiederle di permettere ai figli di Lopez di poter parlare con lui .

