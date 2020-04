Per Simona Ventura la dichiarazione d’amore e gli abbracci più belli per il suo compleanno (Foto)

Ieri Simona Ventura ha festeggiato il compleanno e come tutti non dimenticherà mai questi giorni, così come il suo compagno, Giovanni Terzi, non ha dimenticato di farle gli auguri nel modo più romantico (foto). Da quando stanno insieme il giornalista l’ha sempre corteggiata con tanti messaggi pieno d’amore e ieri la quarantena è stata di certo più dolce. Tantissimi gli auguri che Simona Ventura ha ricevuto dagli amici e colleghi vip, dai fan, ma più di tutto dalla sua famiglia. Allo scoccare della mezzanotte l’abbraccio dei suoi figli l’ha commossa e Terzi era lì ad emozionarsi con lei, a fotografare nel cuore e nella mente quei momenti scrivendo poi la dedica più bella. Per i suoi 55 anni Simona Ventura aveva previsto una festa speciale, un party di quelli in gran stile ma il coronavirus ha rovinato i piani di tutti, lei però prende il meglio da questa che è di certo una terribile esperienza. Nessuna festa stile “club 55”, niente balli né brindisi uno accanto all’altro ma tutto in famiglia, anche grazie alle videochiamate.

SIMONA VENTURA RICEVE LA DEDICA D’AMORE STRAPPALACRIME PER IL SUO COMPLEANNO

“Auguri amore mio! A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale. Tu sai stupirti dei piccoli gesti, tu sai amare chi ti sta accanto e lo difendi davanti a chiunque. Sono un uomo fortunato ad averti vicino! Ti amo” è il post di Giovanni per la sua Simona, uno dei tanti per dirle la donna speciale che ha avuto la fortuna di incontrare.

“Prima che iniziasse questa durissima prova, avevo pensato, dopo tanti anni, di organizzare una grande festa stile ‘club 55 ‘ con tutte le persone che mi vogliono bene, e sono tantissime! Dopo quasi un mese di quarantena, posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio, anzi!” la risposta della Ventura alla sua giornata speciale con l’orgoglio di essere italiana e il grazie a tutti per gli auguri e le emozioni vissute: “Voglio pensare che ne usciremo più forti e che torneremo migliori di quello che siamo sempre stati! Il mio pensiero va alle persone che soffrono e che combattono in prima linea. Oggi più che mai sono orgogliosa di essere italiana! Grazie a tutti!”.