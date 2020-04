Valentina Ferragni fa ginnastica sui social e viene pesantemente offesa: sei grossa, sei un barile non pubblicare video

E’ davvero possibile che ancora oggi sui social possano arrivare messaggi in cui si emana odio da tutti i pori? Passateci la frase…Ma leggendo i messaggi che Valentina Ferragni ha ricevuto nelle ultime ore, dopo aver semplicemente postato i video dei suoi allenamenti sul suo profilo personale, siamo rimasti per l’ennesima volta basiti. La sorella di Chiara Ferragni non ha bisogno della nostra difesa, sa farlo da sola benissimo. Anzi ha dato anche troppa importanza a questi esseri che le scrivono di essere grassa, di essere un barile e che quindi si dovrebbe vergognare per quello che posta sulla sua pagina Instagram.

Il vero problema, come Valentina fa notare nelle sue storie sui social, è che lei può anche non farci caso, dimenticare poco dopo una arrabbiatura. Ma ci sono ragazze, che potrebbero ricevere simili messaggi e potrebbero reagire in modo ben diverso.

VALENTINA FERRAGNI INSULTATA SUI SOCIAL RISPONDE AGLI HATERS

Stanca dei tanti messaggi che ha ricevuto, Valentina ha deciso di commentare, con una serie di stories che potete vedere nel suo profilo, quanto stava succedendo.

Ed ecco come ha risposto la sorella di Chiara Ferragni ai bruttissimi messaggi ricevuti dopo i video postati sui social.

Come vedete la Ferragni riceve anche in privato messaggi di chi le dice che è grassa, che non dovrebbe postare i video sulla SUA PAGINA INSTAGRAM. Stentiamo ancora a comprendere come oggi si possa arrivare a usare i social per offendere delle persone che neppure si conoscono. Purtroppo in Italia ma anche nel mondo, si pensa che il bello corrisponda a una donna che pesa meno di 40 chili. Pensare che Valentina sia grassa, è eresia. Ma se anche lo fosse, avrebbe il sacrosanto diritto di postare sulla sua pagina Instagram i video di tutti gli allenamenti che fa. Ma è mai possibile che si possano ricevere questo genere di messaggi, soprattutto in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo?