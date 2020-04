Samantha De Grenet pulisce casa ballando per strappare un sorriso a tutti (Foto e Video)

Samantha De Grenet finge di essere una casalinga disperata ma non lo è per niente (foto). Con un video pubblicato su Instagram tenta di strappare un sorriso ai suoi follower, così prende l’aspirapolvere e inizia a pulire casa, balla in soggiorno e si muove a ritmo di musica. Tuta comoda e grembiulino, la fascia tra i capelli e un’aspirapolvere ingombrante, a riprenderla c’è il figlio Brando; un video che non dura molto ma regala allegria. Anche suo figlio ride mentre l’ex modella si muove tra il divano e il tavolino con il cane che si sposta. L’intenzione era quella di imitare Maria Elena Vandone che poco prima aveva proposto le stesse pulizie di casa con la stessa canzone di sottofondo. Ben più divertente il video di Samantha De Grenet che commenta “Grazie alla bellezza di Maria Elena Vandone contro la mia cruda realtà.. E voi’ A chi assomigliate di più?”. In tante in casa passano l’aspirapolvere e si occupano di tutto il resto facendosi aiutare un po’ anche dalla musica, l’intenzione è sempre quella di rendere il periodo un po’ più leggero e alzare l’umore.

LE CRITICHE PER SAMANTHA DE GRENET NON MANCANO MAI

Non solo per lei ma per tutte le vip le critiche non mancano mai. C’è sempre qualcuno che ha qualcosa da dire e così arrivano i commenti di chi fa notare che è semplice pulire sul pulito. Immediata la risposta della De Grenet perché in ogni caso è lei che pulisce. Altri pensano che non sia in grado di fare le faccende domestiche ma la verità è che è sempre lei a passare l’aspirapolvere tutti i giorni, era così anche prima.

A modo suo dà forza alle altre donne e sui social dà consigli sul trucco e l’allenamento, perché anche rimanendo a casa non bisogna lasciarsi andare, sarebbe peggio.

