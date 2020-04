A casa di Michelle Hunziker una super palestra per allenarsi tutti insieme (Foto)

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti anche in quarantena non hanno mai smesso di allenarsi, anche grazie alla palestra che hanno in casa ma non solo (foto). Una super palestra con tutto il necessario per gli esercizi. Michelle e Aurora sono esperte, la Hunziker si allena da sempre, sua figlia ha iniziato da pochi anni ma è diventata in breve tempo anche più eserta e appassionata della sua mamma. Nella palestra di casa uno specchio che copre tutta la parete e anche Goffredo Cerza si allena con entrambe. Di certo anche Tomaso Trussardi ogni tanto ne approfitta mentre Sara Daniele preferisce un allenamento all’aria aperta. I risultati ci sono e si vedono, è soprattutto il buon umore a giovarne. Infatti, una musica dance anni ’80 e Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si scatenano. Il divertimento è assicurato e non solo per loro ma anche per chi le segue ogni giorno su Instagram.

MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI EVITANO I MOMENTO TRISTI SUI SOCIAL

Sappiamo tutti cosa stiamo vivendo e la Hunziker è vicinissima alle zone più colpite ma evita di parlarne, cerca di tenere alto il morale di tutti, di mostrare la sua quotidianità in famiglia. Aury consiglia a tutti di lasciarsi andare alla musica, di approfittarne quando arrivano i momenti di sconforto.

Intanto, la quarantena nella loro famiglia allargata prosegue. Aurora ha scelto di trascorrerla a casa di Michelle e Tomaso con le sue sorelline. L’ha seguita Goffredo e anche Sara Daniele ha scelto di restare con gli amici di sempre. Per loro a Pasqua sono arrivati anche tutti i dolci spediti dalla mamma di Sara. Anche loro come tanti continuano a cucinare e mangiare.

Attendiamo tutti la fase 2 e sappiamo bene che c’è chi sarà più in difficoltà degli altri ma servono anche momenti leggeri come quelli che mostrano Michelle e Aurora.