Nina Moric ha deciso di lasciare i social: poche ore fa l’addio a Instagram

Negli ultimi giorni Nina Moric ha condiviso con le persone che la seguono sul suo profilo Instagram le sue giornate in quarantena al fianco di sua madre e Carlos che vive con lei. Poche ore fa però sul suo profilo personale aveva fatto capire che non le piaceva molto di quello che succede su Instagram. E poi, ha deciso di fare una cosa molto forte: lasciare, almeno per ora, il mondo dei social. Con un breve post ha spiegato che ha bisogno di allontanarsi da Instagram per qualche tempo.

Ieri l’avevamo lasciata alle prese con i pancake, mentre preparava una colazione bomba per suo figlio. E poi invece poche ore fa ha deciso di dare questo annuncio spiegando anche che non è successo nulla ma che per il momento vuole prendersi una pausa. I social spiega Nina, non sono stati mai il suo chiodo fisso, non a caso Facebook, come sempre abbiamo immaginato, era gestito da altri ( per mesi ci fu una polemica relativa a questo ma è un’altra lunga storia di cui oggi non vorremmo dover parlare). Torniamo invece alla decisione di Nina.

NINA MORIC SI PRENDE UNA PAUSA DA INSTAGRAM: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

Ecco le parole di Nina sui social prima di dare il suo addio o meglio il suo arrivederci.

“Ragazzi, ho deciso di allontanarmi dall’Instagram visto che Facebook non è mai stato gestito da me , non ho mai scritto nemmeno una virgola tanto non ho nemmeno accesso) ecco perchè non ho scritto i social, finchè non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale. Vi saluta mia madre e Carlos. Un abbraccio fortissimo“.

Queste le parole di Nina che ha quindi spiegato così ai suoi followers che si prenderà una pausa.

Al momento però il profilo,seppur privato, resta ancora attivo.

La Moric cambierà idea? Vedremo…

Nina Moric ha deciso di lasciare i social: poche ore fa l’addio a Instagram ultima modifica: da