Flavio Montrucchio è il marito che tutte vorrebbero in quarantena: donne pazze per il conduttore

Grandissimi ascolti per il programma Primo appuntamento condotto da Flavio Montrucchio su Real Time ma anche grandissimi apprezzamenti sui social per ogni scatto che l’attore pubblica sui social. Che sia una foto in giardino mentre si cimenta con il giardinaggio, che sia una foto in casa poco importa: le donne sono tutte pazze di lui. Flavio Mantrucchio è per tutte il marito che si vorrebbe avere in quarantena. Del resto per l’attore il tempo sembra essersi fermato. Oggi bello come il sole a 43 anni, ci ricorda quando muoveva ancora i primi passi, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e la vittoria, nelle soap, come Centovetrine. Oggi come allora le signore sono pazze di lui e gli ormoni volano alle stelle per ogni scatto che il marito di Alessia Mancini ci regala sui social.

E il fatto che abbiamo una famiglia così bella, unita e piena d’amore fa sognare ancora di più le signore che non lesinano cuoricini e dichiarazioni d’amore sui social per il bel Montrucchio. Questa quarantena poi si sa, ci ha reso tutti un po’ meno lucidi e le parole d’amore sui social per Flavio si sprecano anche se l’attore quotidianamente ci ricorda che il suo cuore batte solo per la fortunatissima Alessia Mancini, che tutto le donne invidiano, inutile spiegarne i motivi.

Ma vediamo gli ultimi scatti che Flavio Montrucchio ci ha donato via social

Che sia versione contadino, che sia versione poetica con sguardo alla finestra, che sia versione manovale alle prese con le rifiniture in casa, che sia musicista in giardino poco importa: Flavio è il sogno proibito di tutte le signore!

