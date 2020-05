Melissa Satta cambia colore ai capelli, quel rosa potrebbe nascondere altro (Foto)

Durante l’isolamento Melissa Satta ha deciso di cambiare look, di dare un tocco di rosa ai suoi capelli (foto). Tinta fatta in casa per la Satta che sta trascorrendo la quarantena con il piccolo Maddox e Kevin Prince Boateng. E’ suo marito che ha scattato le foto e ha poi reclamato sui social chiedendole di svelare chi avesse fatto quegli scatti. Il rosa sui capelli è il colore più in voga tra le vip ma c’è chi pensa che dietro questa scelta della splendida sarda possa nascondersi altro. Un messaggio che diventa dolcissimo se si pensa che Melissa Satta e Boateng sono finalmente sereni, non solo hanno superato la crisi ma sono pronti a non lasciarsi mai più. Questo potrebbe voler dire che la famiglia si sta allargando e che addirittura l’ex velina di Striscia la notizia sia in attesa di una bimba? La fantasia corre davvero troppo, non c’è un filo di pancia sul profilo social di Melissa ma quel nuovo colore sui capelli magari è solo un modo per festeggiare il momento.

MELISSA SATTA CON I CAPELLI ROSA

Un po’ tutte stanno provando in questi giorni a tingere i capelli da sole, dopo due mesi senza parrucchiere, ma Melissa si è davvero cimentata in un lavoro importane, anche se presto potrà coprire tutto e affidarsi a dei professionisti. Il risultato intanto è davvero molto carino, il rosa sulla sua chioma le dona molto.

C’è da scommettere che non appena sarà possibile molte ragazze vorranno il rosa sulla lunghezza dei capelli; con l’arrivo della bella stagione i colori non possono che metterci di buon umore, ma non facciamo pazzie, meglio attendere gli esperti del settore, non siamo tutte bravissime con le tinte come Melissa Satta. A voi quale colore piacerebbe per festeggiare la fine del lockdown, magari il colore del buon senso, quello che tutti dobbiamo ancora avere per non tornare in totale quarantena.