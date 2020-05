Elisa Isoardi pronta a perdere peso e ripartire, le foto su Gente rivelano le sue curve perfette

Tra le pagine della rivista Gente Elisa Isoardi confessa di avere preso due chili e che adesso nella fase 2 si sta impegnando a perderli (foto). E’ un problemino che riguarda quasi tutti, la quarantena non ha fatto ingrassare solo Elisa Isoardi ma tutti quelli che hanno lasciato che il cibo fosse una coccola. Tutti ai fornelli in lockdown ed Elisa Isoardi non poteva non cucinare, l’ha fatto da sola, con la zia Gabriella e con gli amici chef con cui ha dato vita alle dirette Instagram. Elisa è quindi pronta a ripartire, bella e raggiante sul settimanale mostra le sue forme perfette, non sembra abbia bisogno di una dieta, di certo è orgogliosa della sua bellezza. E’ un periodo forse un po’ strano per lei come per tanti altri, La prova del cuoco sembrava dovesse ripartire ma ancora non compare tra i prossimi programmi in tv. Non mancano molte settimane alla chiusura dei programmi di questa stagione, possibile che non la vedremo tornare al cooking show?

INIZIA LA FASE 2 PER ELISA ISOARDI

E’ stata molto generosa con sua zia Gabriella, non ha voluto lasciarla sola e si è trasferita da lei per tutto il periodo della quarantena; l’ha coinvolta nelle sue dirette e hanno cucinato spesso insieme. Adesso è tempo di iniziare a pensare a nuova partenza, la Isoardi è quindi tornata a casa sua salutando la zia 87enne. Ha modo di uscire un po’ più di casa per delle passeggiate da sola con il suo Zen, farà più attenzione a ciò che mangia e i due chili andranno via in breve tempo.

“Ho appagato la mia voglia di creare, assaggiare e condividere… cucinare virtualmente insieme è stato un modo per sentirsi meno soli” ha confidato aggiungendo che salire sulla bilancia non le fa paura: “Ho preso un paio di chiletti, ma adesso che siamo nella Fase 2 e stiamo prudentemente ripartendo, uscirò di più con il mio cane Zenith, farò lunghe passeggiate guardando il mondo con occhi diversi. Ora desidero un po’ più di leggerezza sia nell’umore sia nella linea”.