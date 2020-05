Cristel Carrisi fa una dolcissima dedica a mamma Romina e mostra un inedito pancione

Cristel, la figlia di Al Bano e Romina, non ama mostrarsi molto sotto i riflettori, soprattutto da quando è diventata mamma. Non l’abbiamo mai vista, se non in qualche scatto rubato, insieme al piccolo, il primo genito, Kay e non l’abbiamo neppure mai vista al fianco della seconda arrivata. Ma oggi, in occasione della festa della mamma ha voluto fare degli auguri speciali alla sua mamma Romina, e mostrarci anche uno scatto inedito della sua gravidanza, con il pancione in bella mostra.

Oggi Cristel è una giovane mamma felicissima, con due bambini da crescere e un legame molto stretto con la sua famiglia e la terra d’origine, quella Cellino San Marco dove si rifugia appena può. E oggi, nel giorno della festa della mamma, da Cristel arriva una dedica speciale per mamma Romina che tra l’altro sarà oggi ospite di Mara Venier a Domenica IN e potrebbe avere una sorpresa chissà! L’ultima volta Romina ci ha regalato una gaffe storica, con l’ostetrica che ha fatto nascere i suoi figli, potrebbe stupirci anche oggi!

CRISTEL CARRISI DEDICA SPECIALE PER MAMMA ROMINA

Ecco le dolcissime parole pubblicate da Cristel sui social per mamma Romina:

Ditele che la amate e che vi manca. Ringraziatela per avervi messo al mondo e per tutto il tempo che vi ha dedicato. Anche se vi sentite ogni giorno, o se non siete in buoni rapporti, se non c’è più, o se pensate che sia scontato e lo sappia già. Voi diteglielo comunque. I love you mommy ❤️ and thank you 💐

E’ proprio vero come ci ricorda Cristel dobbiamo sempre approfittare del tempo che abbiamo per dire parole speciali alla nostra mamma come anche a tutte le persone speciali che fanno parte della nostra vita.