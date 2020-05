Da Pomeriggio 5 l’annuncio di Pamela Petrarolo: mamma tris a 43 anni

Un dolce annuncio nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri 22 maggio 2020. Nella pagina dedicata al gossip e alla cronaca rosa Barbara d’urso ha dato una lieta novella! Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai, ha infatti annunciato di essere in dolce attesa. “Probabilmente è la cosa che so fare meglio” ha detto Pamela in collegamento da casa sua con Barbara d’Urso. Questo periodo difficile e complicato per tutti ha portato per molti però anche delle belle notizie e Pamela è felicissima di annunciare di essere in dolce attesa. A 43 anni sta infatti per diventare mamma per la terza volta, è incinta del suo terzo figlio.Pamela è già mamma di due bambine nate da una precedente relazione. Oggi infatti al suo fianco non c’è il padre delle prime due figlie ma un nuovo compagno con il quale si prepara a vivere questa nuova avventura!

PAMELA PETRAROLO A POMERIGGIO 5 ANNUNCIA: SONO INCINTA

Con un gran sorriso Pamela ha deciso di raccontare al pubblico di Canale 5 le grandi emozioni che sta provando, partendo proprio dal momento in cui ha scoperto di essere in dolce attesa.

“Ho un ciclo regolare – ha svelato, intervenendo in collegamento da casa sua -. L’ultimo doveva arrivare il 9 di aprile. Era quattro o cinque notti che non dormivo. Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: ‘Vendo più test di gravidanza che mascherine’”. Ed è proprio vero, ci aspettiamo, a quanto pare, non solo un aumento dei divorzi dopo queste quarantena ma anche un boom di nascite e sarebbe bellissimo se così fosse, visto il dramma che per mesi abbiamo vissuto.

Pamela ha poi spiegato di aver fatto il test mentre era sola in casa. Lei e il suo compagno non stavano progettando di allargare la famiglia ma quando ha scoperto di essere incinta la felicità l’ha travolta. “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua . A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando con il salame che stava mangiando. Per lui è la prima volta, è felice”.

Tantissimi auguri a Pamela da parte nostra!

