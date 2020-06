Federica Nargi diventa bionda ma i fan le chiedono di tornare come prima (Foto)

Un cambio di look per Federica Nargi, che da mora è diventata bionda, una trasformazione che ha stupito tutti i fan (foto). Molti le hanno chiesto di tornare come prima, scura, in tantissimi le hanno suggerito il suo colore migliore. Bionda la Nargi appare molto diversa ma in realtà non ha schiarito così tanto i capelli, non è così bionda ma la differenza tra il prima e il dopo è molto evidente. Occhiali da sole, sorridente, serena, più che mostrare la nuova chioma ha condiviso la gioia provata per la domenica all’aperto, così tanto attesa. Anche la pettinatura la rende un po’ diversa, anche più grande della sua età. Insomma, Federica Nargi bionda o quasi bionda è stata bocciata dalla maggior parte dei follower, anche se resta sempre bellissima. “La domenica che desideravo” scrive l’ex velina di Striscia la notizia lasciando poi sui social tutto lo spazio a figlie e nipote, la nuova generazione Matri.

FEDERICA NARGI NOSTALGIA DEI CAPELLI SCURI E DI FORMENTERA

Poco fa sul suo profilo social ha pubblicato la foto di un anno fa, nostalgia per Formentera ma forse anche un po’ dei suoi capelli scuri. Quanto ci metterà Federica a tornare mora? Già altre volte ha mostrato la sua chioma con varie sfumature cercando di schiarirla per poi tornare subito mora.

Da notare che nonostante Federica Nargi con il nuovo look non piaccia a tutti ha raggiunto quasi i 100mila like. Questa volta poche andranno dal parrucchiere di fiducia con la sua foto sul cellulare, sembra strano ma è davvero un colore che non le dona molto, che la invecchia. A lei però piace così ed è questo che conta, alcune le fa notare che ogni tanto è anche bello cambiare, giocare con i capelli, così poi mora si apprezzerà ancora di più.

