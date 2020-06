Diletta Leotta che look con gli anfibi e la treccina tra i capelli (Foto)

Deliziosa e sexy allo stesso tempo Diletta Leotta con il suo look che anticipa l’estate, un abbinamento perfetto per lei che può scoprire così tanto le sue bellissime gambe e indossare anche gli anfibi sotto un abitino. La rivista Oggi mostra le foto della giornalista sportiva, un mini dress floreale e una treccina che sembra un cerchietto, le tiene dietro i capelli ed è da copiare. L’abitino scelto da Diletta Leotta è così corto che quasi rischia l’incidente a favore di paparazzo mentre con il gomito saluta Omar Hassan. La Leotta è con il suo fidanzato, Daniele Scardina, ormai inseparabili anche dopo il lockdown. Hanno trascorso la quarantena insieme e adesso sono più legati che mai, effetto per niente scontato per molte altre coppie che invece dopo avere trascorso due mesi sempre insieme si sono separate. Torniamo al look della splendida Diletta, l’abitino è un po’ troppo corto ma a lei sta un incanto, anche con gli anfibi che la rendono più rock ma senza perdere la femminilità che mostra sempre.

DILETTA LEOTTA PRANZO E POI PASSEGGIATA CON IL FIDANZATO

Immortalati dalla rivista Oggi Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno pranzato insieme e con loro c’era anche l’amico Omar Hassan ex pugile e oggi artista molto quotato.

Borsa griffatissima e passo sicuro, dietro la mascherina si vede bene che continua a sorridere, indifferente alla presenza dei paparazzi o forse soddisfatta. In realtà le è dispiaciuto che l’unica sera che avrebbero dovuto esserci i fotografi sotto casa non c’era invece nessuno. Era la notte in cui i ladri sono entrati in casa sua portando via contanti e gioielli di famiglia ma anche altro.

C’è chi come sempre continua a criticarla perché dicono sia un po’ troppo rifatta. Lei ha sempre smentito difesa da chi invece la segue sempre ammirandola.