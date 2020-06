Cecilia Rodriguez è più formosa, confessa quanti chili ha preso (Foto)

E’ sempre bellissima Cecilia Rodriguez anche con i chili in più che dice di avere preso negli ultimi mesi (foto). Le forme sono più morbide e qualcuno pensa che la sorella di Belen sia incinta ma in realtà ha solo mangiato un bel po’ di più durante il lockdown. E’ un problemino che riguarda tanta persone: durante la quarantena tutti hanno mangiato un po’ di più e Cecilia Rodriguez ha anche imparato a cucinare coccolando molto il suo Ignazio. Da Trento al lago di Como, la famiglia Rodriguez è di nuovo riunita e ha scelto una villa meravigliosa affacciata sul Lario. Una villa a Sala Comancina che accoglie ovviamente anche gli amici, in assenza di Stefano De Martino sono tornati proprio tutti. C’è anche Mattia Ferrari ed è a lui che Cecilia confessa quanti chili ha preso.

QUANTI CHILI E’ INGRASSATA CECILIA RODRIGUEZ? IN POCHI AMMETTONO I CHILI IN PIU’

Spontanea come sempre la piccola delle sorelle Rodriguez ha risposto all’amico: “Uno… sei… facciamo sette chili”. Ma davvero Chechu è ingrassata di sette chili? Il costume nero intero di certo aiuta a nascondere ma è sempre così in forma che davvero si notano poco i chili in più. Forse prima era troppo magra? Qualche curva in più piace a tutti e lei non sembra intenzionata a una dieta ferrea per perderli tutti e subito.

Cecilia Rodriguez è finalmente tornata con la sua famiglia e si gode le coccole di mamma e papà ma ancora e sempre quelle di Ignazio Moser. La quarantena ha fatto bene alla coppia ma adesso nella villa extralusso da 3.300 euro a notte c’è un altro tipo di relax da godersi fino in fondo.

Non c’è più posto per Stefano De Martino tra la famiglia Rodriguez? Nessuno ne parla, anche Jeremias ha smesso di lanciare frecciatine al papà di Santiago.

Cecilia Rodriguez è più formosa, confessa quanti chili ha preso (Foto) ultima modifica: da