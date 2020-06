Prova costume per Elisa Isoardi, al mare con gli chef della Prova del cuoco (Foto)

Elisa Isoardi è in più in forma che mai al mare, bella come sempre e con il solito sorriso anche se La prova del cuoco chiude. Sul suo profilo social ha pubblicato le foto di una bella domenica al mare ma anche al lavoro. In compagnia degli autori del programma ha scelto il Puntarossa di Renato Salvatori a Fiumicino, il ristorante sulla spiaggia, il posto perfetto per parlare di lavoro sotto il sole. “Al mare si lavora meglio” ha scritto Elisa Isoardi mostrandosi in tutto il suo splendore nella foto con il costume nero intero. Un décolleté prosperoso e la voglia di rilassarsi visto il periodo non semplice. Prova costume superata per la conduttrice ma il resto? Non ha superato La prova del cuoco, la Rai ha deciso di chiudere un programma storico che dopo Antonella Clerici ha forse fatto una scelta sbagliata dopo l’altra.

ELISA ISOARDI AL MARE CON GLI CHEF DE LA PROVA DEL CUOCO

Con lei non c’è solo Renatone ma anche Luciano Mallozzi e Cesare Marretti. Il ristorante di Salvatori è da sempre un luogo speciale per molti protagonisti del cooking show di Rai 1. Anche Antonella Clerici adora il Puntarossa, tante volte l’abbiamo vista in tuta con la sua bambina, con gli amici e parte della famiglia. E’ lì che spesso portava il suo Oliver che adorava il mare.

Elisa Isoardi sta per dire addio a La prova del cuoco ma con gli autori sta cercando in ogni modo di rendere perfette e indimenticabili le ultime puntate. Alla sua mamma, preoccupata per il suo futuro in tv, ha detto che sta facendo il lavoro più bello del mondo e che non c’è niente di strano, tutto questo è vita normale. Ci sono i periodi postivi e quelli meno belli ma una bella estate tra mare e montagna non può che far bene a tutti.