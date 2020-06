Silvia Provvedi mamma: annuncio social con la prima foto della piccola

Un dolcissimo annuncio questo pomeriggio dal profilo ufficiale delle Donatella. Silvia Provvedi è diventata mamma! E’ nata poche ore fa la piccola Nicole, questo il nome scelto per la bambina nata dalla relazione con il suo compagno Giorgio de Stefano che non ha mai rilasciato interviste in questo periodo, scegliendo di restare in disparte e dare spazio a Silvia, la vera star della coppia!

SILVIA PROVVEDI MAMMA: E’ NATA LA PICCOLA NICOLE

Poche e dolci parole dai social per annunciare la nascita della piccola Nicole: “ Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore! 18/6/2020 ❤️” ha scritto Silvia sul suo profilo Instagram, profilo che condivide con sua sorella Giulia, da sempre presente nella sua vita. Una presenza così importante per la cantante, tanto da dire che la piccola Nicole sarà fortunata perchè avrà due mamme. Nonostante la lontananza causata dal lockdown, Silvia e Giulia sono state vicine anche se non fisicamente e hanno aspettato con grande ansia l’arrivo della piccola Nicole. Oggi per Silvia e per la sua famiglia il giorno più bello, la nascita della bambina tanto desiderata.

Ed è proprio Giulia a ringraziare tutte le persone che hanno mandato messaggio di affetto a Silvia per la nascita di Nicole. Il messaggio arriva sempre da INstagram dove con delle stories, la cantante, ha deciso di annunciare a tutti l’arrivo della bambina, ringraziando poi tutte le persone che si sono fatte sentire e sono felicissime per l’arrivo della bambina.

Anche da parte nostra quindi tantissimi auguri a Silvia Provvedi e al suo compagno Giorgio per l’arrivo della bambina. Sarà un raggio di sole nella loro vita e illuminerà di certo le giornate di tutta la famiglia! Benvenuta piccola Nicole anche da parte nostra!

