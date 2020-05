Silvia Provvedi presto mamma svela il nome della bambina che sta per nascere (FOTO)

Tanti esclusive questa settimana sulla rivista Chi e tra gli altri servizi c’è anche quello dedicato a Silvia Provvedi ormai prossima al parto. L’ex vincitrice dell’Isola dei famoso sfoggia il suo rotondissimo pancione, ormai manca poco, la sua bambina sta per arrivare. E per la prima volta dalla rivista Chi svela anche il nome che ha scelto per la bambina. Lei e il suo compagno si preparano ad accogliere la piccola Nicole che dovrebbe arrivare in famiglia tra due settimane. Come tutte le mamme che hanno affrontato una gravidanza in questo periodo complicato, anche per Silvia non è stato semplice ma la forza è arrivata dalla piccola Nicole che non vede adesso l’ora di venire al mondo. E ovviamente mamma e papà non vedono l’ora di conoscere la bambina, felicissimi per una famiglia che inizia a formarsi!

SILVIA PROVVEDI PRESTO MAMMA: LA PICCOLA NICOLE POTREBBE NASCERE A BREVE

La cantante rivela che mancano solo due o tre settimane all’arrivo della bambina ma come si sa, quando il tempo sta per terminare, ogni giorno potrebbe essere il giorno giusto! Per cui la piccola potrebbe davvero nascere da un momento all’altro. Come dicevamo in precedenza si chiamerà Nicole. Silvia era indecisa, c’era anche un altro nome che a lei piaceva moltissimo, Celeste. Poi però ha deciso insieme al suo compagno di chiamare la piccola Nicole. A proposito della gravidanza rivela: “Ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza. Ho seguito un corso pre parto on line, con una ostetrica, le strutture erano tutte bloccate” ha spiegato Silvia felice comunque di tutto quello che è successo negli ultimi mesi, nonostante tutto. Non solo, ha anche seguito un corso di primo soccorso, sempre on line e poi ha passato ore e ore al telefono con Giulia, sua sorella, visto che erano distanti hanno accorciato la distanza appunto, con le telefonate. Silvia Provvedi spiega che l’incertezza generale che ha regnato negli ultimi mesi l’ha destabilizzata ma non ha mai avuto realmente paura di qualcosa!

Ed ecco le ultime foto di Silvia che si prepara ad accogliere Nicole insieme al suo compagno Giorgio

Un grosso in bocca al lupo da parte nostra a Silvia per i prossimi giorni. La parte più emozionante deve ancora arrivare!

DALLA RIVISTA CHI