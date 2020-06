Si accende l’estate: le vip in bikini alla prova costume (FOTO)

L’estate è ormai ufficialmente iniziata e possiamo goderci qualche giorno di relax in spiaggia. Ovviamente questo vale anche per i vip. Le donne dello spettacolo stanno riempiendo i social network delle loro meravigliose foto al mare. Le donne vip si mostrano in bikini, sorridenti e in ottima forma fisica. Hanno praticamente superato a pieni voti la prova costume e stanno regalando ai fan scatti magici dai luoghi più belli delle nostra Italia. Le vip nostrane, in effetti, con le loro foto social stanno anche promuovendo il nostro bel Paese in un periodo complicato. E allora andiamo a vedere dove si trovano e come si sono proposte ai loro followers di Instagram.

Dal Salento alle Cinque Terre: ecco le bellissime vip italiane al mare

Partiamo subito dal Salento, una delle mete più amate dell’estate. Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono tornate in madre patria e sono anche riuscite ad incontrarsi. Se la prima si è mostrata in spiaggia mentre mangia una frittura, la seconda invece ha pubblicato dei momenti al mare insieme alla sua piccola nipotina. Quando si parla di mete estive è impossibile non nominare anche le Cinque Terre. Chiara Ferragni e tutta la sua famiglia hanno scelto Portofino per godersi qualche giorno di relax lontano dalla metropoli milanese. Adesso la influencer più amata è sbarcata a Forte dei Marmi e a giudicare dalle foto social sembra davvero molto felice. E a proposito di Instagram, anche la bellissima Giulia De Lellis si sta godendo qualche giorno di relax insieme alle amiche a Porto Venere.

Conduttrici tv al mare: Alessia Marcuzzi in bikini, super sexy e in perfetta forma

Certo è che al mare, oltre a cantanti ed influencer, ci sono andate pure le conduttrici televisive. Caterina Balivo, per esempio, si è mostrata sorridente e in bikini di fronte al mare. La donna ha però rivelato nei commenti social che con quattro ragazzi la vacanza non è del tutto rilassante! Chi sta facendo parlare molto di sé in questi giorni, proprio per uno scatto estivo, è sicuramente Alessia Marcuzzi. La conduttrice Mediaset ha pubblicato una foto in costume da bagno, di spalle, senza il reggiseno. Il post oltre a dimostrare la sensualità di Alessia conferma anche la sua indiscutibile forma fisica.